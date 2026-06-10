ラグビー日本代表の宮崎合宿の参加メンバー35人が6月10日、発表された。13日からの合宿を経て、7月に開幕する新たな国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」に参加する。

今回のメンバーには、大学生3人を含むノンキャップ10人の選手が選ばれた。大学生は、PR大塚壮二郎（関学大4年）、渡辺晴斗（近大4年）、SO伊藤龍之介（明大4年）の3人。ノンキャップ組は、SH上村樹輝（23＝神戸）、SH北條拓郎（24＝三重）、FB上ノ坊駿介（22＝神戸）らが入った。

エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）は、中でもSO伊藤に大きな期待をかける。SOは、代表に定着した李承信（神戸）が、手術のために今夏の代表活動が厳しく、メンバー入りが見送られた。

夏の代表シリーズは、伊藤と小村真也（24＝トヨタ）がSOを担うと思われるが、特に伊藤についてエディーHCは「若いけど、彼の年齢を考えると、世界でも有数の10番になれると思っている。素晴らしい視野を持っていて、パス、ランも素晴らしい。これから成長が期待される選手」と大きな期待を話した。

今季の日本代表は、テンポと空中戦をテーマに掲げる。「スピードを持った展開ができるときはテンポを上げる。スローな展開にしないと行けないときはスローにできる。自分たちでテンポをコントロールできるのが、目指しているラグビー」と話す。そのために「テンポの理解、速度、ゲームの流れを見極められる10番を求めている。伊藤、小村はその力がある」と選考理由を話した。

エディーHCは、PR大塚について「スクラムが非常の強く、ボールキャリーも強烈」と評価し、SH渡辺は「日本人SHらしい素早い動きがあって、スペースを見る力がある」と言う。

SH上村については「ショートサイドのチャンスを見極めてアタックできるのが素晴らしい。他の9番が持っていないものを持っているし、ディフェンスはメチャクチャ、タフ」と話す。上ノ坊は「勇気を持って空中コンテストに挑むことができる。アタックも積極的に動けるし、ディフェンスでも体を張れる。非常のレベルの高い選手」と評価した。

ケガによる長期離脱や、4〜6週間の期間が必要なコンディション不良のトレーニングスコッド21人を除いた今回の合宿メンバー。若手にとっては、絶好のアピールの場になる。