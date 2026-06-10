フィギュアスケート男子で五輪2大会連続金メダルでプロとして活動する羽生結弦さん（31）が、NHKと人気デュオ「ゆず」によるNHK東日本大震災15年震災伝承ソング「幾重」とのコラボレーションが実現した。仙台市出身で被災経験がある羽生さん自らが振付を行い、楽曲に合わせた情感たっぷりの演技を披露。500回以上も楽曲を聞き込むなど本気の準備を経て、全力で舞った。11日以降にNHKで放送される。以下は演技後に行われた合同取材の一問一答。

――震災がなかった場合の人生を想像したことはあるか。

「ないですかね、うん。もう起きてしまったことなので、正直、当時のことを思い返すと、起きた時は現実味がなかったんですよ。その現実味が全然なかったけれども、なんとかそこで生きなきゃいけなかったんですよね。だからみんな必死で凄くその生活どうしようかとか、その場その場で、もちろん僕らは避難所の方々にお世話になりっぱなしではあったんすけど、でも実際にこれからどういう風に生活が戻っていくのか、家がどうなってしまうのか、これから日本がどうなっちゃうのかぐらいまですごく悩みながらも、この現実を生きなきゃいけないっていう、その場の行き当たりばったりでずっと生きていくことをしてたんですよね。だからそれと同じで、あれが起きてしまって、3.11がなかったらこの世界どうなってたかな？っていうのはあんまり考えることができなくて、本当に行き当たりばったりのこの人生の中で今っていうものが存在してるんだろうなとは思ってます」

――15年という年月経ち、その過去の意味合いを変えることができたのか。

「うーん、どうですかね。変わったり、変わんなかったりです。正直、やっぱりいろんな方々の記憶とか記録とかに触れたり、いろんなニュースを見たり、実際にお会いしたりする時に自分のことじゃないのに凄く涙も出るし、凄くやっぱ胸が痛くなるんですよね。そういうことがいまだにあって、そういうことを考えると、向き合い方とか、あの頃から変わったなって言い切れないのがある。ただ、間違いなく、先ほどもちょっと回答であったように、距離感とか付き合い方はうまくなってきたなとは思いますね。過去を消さないというか、ちゃんとそれも含めての人生だって、胸張ってだんだん言えるようにはなってきたかなということは思ってはいます」

――滑ったのは昨年7月に「The First Skate」で会場で滑った。会場の印象は変わったか。

「当時は明るくて、今回は凄い照明とかが暗くて、完全にアイスショーバージョンで滑らせていただいたので、全然雰囲気が違いました。実際に暗闇の中で1人ぼっちだなって思うようなシーンもあったり、逆にそこから明るくなって、自分自身も未来を感じながら滑るようなシーンがあったりとか。あの時とは違って、いろんなシーンの展開を感じさせていただけたなと」

――来年には震災後に生まれた世代が16歳になり、まさに震災を知らない世界線を生きていく方々がいる。伝承という、非常に重要なテーマについて改めてどのように伝えていくか。

「先ほども言ったように、つらい思いをそのまま伝えたいとは思ってはいないです。正直つらい記憶とかつらい思いって、正直僕らだけがあればいいと思ってて。それを無理やり提示することが伝承ではないと僕は思っているんです。だから、こんなことがあったよ、こんなつらい思いがあったよって伝えていくのはいいのかもしれないけれども、そこで悲しくなるようなことはしない。だけど、こういうことがあったから、命を守る行動っていうのを学んだんだよって、こういうことがあったから、こういう風にすれば命を守れるようになったんだよっていうことだけは伝えていくべくというか、それだけでも残っていくべきなのかなって僕は思っています。もちろん記録として、いろんな災害があったことは残すべきだとは思うんですけど。本当に知らない世代にちゃんと残ってほしいことって、僕らが学んだことだけだと思うんですね。それさえちゃんと残ってれば、生きていけると思うので。僕が阪神淡路大震災が起きる本当に1ヶ月前くらいに生まれてるんですけど、それきっかけでやっぱりいろんな耐震基準が変わっていって、建築の基準が変わっていったおかげで、きっと3.11の時に倒壊した建物が少なかったんだと思いますし、こうやって僕らもきっと守られたんだと思うんですよ。でもそれを知ってるから、なんとなくあれのおかげで守られたんだな、あれがきっかけで僕ら命を守ることができたんだなって思えてると思うんです。だからそれと同じように3.11があったから、こうやって逃げることができたとか。なんかいろんな防波堤であったりとか水門であったりとか、いろんなものができて、ここには住居立てちゃいけないよっていうような境界線とかいろんなものができてしまって、いってみたら景色は変わってしまったかもしれないけれども、この景色が変わったことによって、いろんなものが守られてるんだよっていうことがなんかどんどん伝わっていければいいなって。なんか僕は漠然と思っています。はい。ありがとうございます」