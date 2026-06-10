【ニューヨーク＝木瀬武】米ブルームバーグ通信は９日、米コーヒーチェーン大手スターバックスが日本事業の売却を検討していると報じた。

投資銀行と予備的な協議を始めたとしている。

関係者の話として伝えた。売却額は４０００億〜５０００億円規模になる可能性があるとしている。日本事業の新規株式公開（ＩＰＯ）も選択肢になっているという。

スタバは米国市場で、値上げによる客離れなどで不振が続き、人員削減や店舗閉鎖を進めてきた。中国でも地元チェーンとの競争が激化し、２０２５年１１月には中国事業の株式の６割を現地の投資会社に売却すると発表している。

日本はスタバにとって北米以外では初めて進出した海外市場で、１９９６年に東京・銀座に１号店をオープンした。約２１００店の９割を直営で展開し、海外事業の中でも成功例とされてきた。

ブライアン・ニコル最高経営責任者（ＣＥＯ）は４月の決算会見で「日本は素晴らしい１〜３月期（の業績内容）だった」と述べていた。堅調な日本事業を売却し、米国事業の立て直しに向けた資金を確保する狙いもあるとみられる。