小田原旅行で幼なじみに選んだ渾身（こんしん）のお土産は、名産品の「かまぼこキーホルダー」。ところが幼なじみに受け取り拒否され、長男は半泣きで帰宅したそう。母親がこのエピソードをThreadsに投稿したところ、ネットの反応は真逆となり、「え、欲しい」「センス良すぎ！」と約2000件の”いいね”が集まりました。



【写真】長男が選んだ渾身のお土産は…「かまぼこキーホルダー」

投稿したのは2人の息子を育てる、こまさん（@manami720141）。長男は“ピンクかまぼこ”を持っており、「ピンクかまぼこと交換しようか？」と提案したそうですが、幼なじみからは「そういう問題ではない」と返されたといいます。



練り物が大嫌いな長男がなぜかまぼこを選んだのか。「お小遣いで買える値段で、どこに行ったか一目で分かって、木でできていてなんかいい」と感じたからだそうです。母のこまさんがミニチュアフードを作る趣味の影響で、食べ物モチーフのものが好きなことも関係しているのだとか。



幼なじみとは4歳からの付き合いで、お隣に住み、同じ学校、同じ陸上部で育ってきた仲。「これはいいぞ！と思ったようですが、そこの趣味は違ったみたいです（笑）」と、こまさんは振り返ります。



こまさんによると、幼なじみは「お菓子がよかったみたい」とのこと。「今後は幼なじみ一家で食べられるお菓子にしようね」と親子で話したそうです。受け取り拒否されたかまぼこキーホルダーは次男が喜んで受け取り、兄弟でおそろいになったといいます。



投稿には「Threadsにはこれが欲しい大人がたくさんいると伝えてあげて」「センスいいお土産！」といった声が多く届きました。この反響を長男に伝えると、思春期に入りたての息子はニヤニヤしながら部屋に戻っていったそうです。