新たな熊本県営野球場の候補地をめぐり、誘致を表明している玉名市で、市民たちが実現に向け、署名活動を始めました。

【写真を見る】藤崎台に替わる新野球場はどこへ？ 玉名市で2万筆目標の署名活動「熊本県にアピールする材料に」

「玉名市に野球場を誘致するための署名になります。ご協力をお願いします」

玉名市の姿勢を後押ししようと、玉名市内で署名活動を行ったのは、玉名商工会議所青年部などの青年団体のメンバーたちです。

県北地区の起爆剤に

玉名商工会議所青年部 横山大輔 会長「玉名だけではなく、県北の発展にもつながるし、子ども達がいろいろな夢を描くきっかけにもなるのでは。県北地区の起爆剤となる野球場を作ってほしい」

――署名した市民は

30代「玉名の活性化に繋がればという気持ちがあったので署名した」

80代「息子たちも野球をしていたからこっちにできると嬉しい。プロ野球も来るから。期待しています」

署名を集める団体は、6月中に2万筆の署名を集め、7月中に市長に提出する予定で、「熊本県に対してアピールする際の一つの材料として使ってほしい」としています。

誘致表明する他の自治体は…

藤崎台に替わる新たな県営野球場については、他にも菊陽町や熊本市が誘致を表明していて、県による募集の締め切りは7月24日です。