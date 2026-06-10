ちょっと聞いてヨ「大阿闍梨」 往復48kmを1000日間…1300年間にたった2人の称号 「人生はトライ&エラー」 7月12日に熊本城ホールで茶話会
宮城県にある慈眼寺の住職、塩沼亮潤・大阿闍梨（58）は1300年間に2人だけという厳しい修行を成し遂げました。
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今回、熊本にやってきた塩沼住職へ、熊本の人達の悩みに応えてもらいました。
大阿闍梨から前向きになるメッセージ
慈眼寺・塩沼亮潤住職「ポジティブに生きて慢心しない」「人生はトライ&エラーでいい。初めからうまくはいかない」
次から次に、前向きになるメッセージを伝えます。
塩沼住職は、1999年に厳しい修行を成し遂げました。それは奈良県にある吉野山で、往復48kmを1000日間歩き続ける「大峯千日回峰行」というものです。
慈眼寺 塩沼亮潤 住職「睡眠時間が4時間半ほどで毎日48kmを16時間歩く想像以上に厳しかった」
「幸せになりたい」…欲がなくなる
さらに2000年には9日間「食べず・飲まず・寝ず・横にならず」を続ける「四無行」という修行にも臨みました。
こうして塩沼住職は「大阿闍梨」の称号を得ました。
「自分だけが幸せになりたい誰にでもあると思うけど、そういう欲が少しずつ少なくなっているのを感じていた」
「我々がなぜ苦しむかというと、何かにとらわれてしまうから。とらわれて引っかかってしまうと、ずっとそこに執着してしまう。これが不幸の原因」
塩沼住職に、熊本の人が抱える悩みを聞いてもらいました。
大阿闍梨の“相談室”
1人目は、18歳の専門学校生です。
18歳 専門学校生「あんまり人に頼れないのが嫌で、自分が困っているときでも 人に手伝ってほしいと言えなくて、抱え込んだら抱え込んでうまくいかなくなるし、結局それで自己肯定感が下がる」
慈眼寺 塩沼亮潤 住職「この方の考え方は素晴らしくて、90%ぐらい頑張ってみて、しんどいなと思う時には、ニコッと笑ってお願いと言えばいいんじゃないでしょうか」
――練習でできるようになる?
塩沼亮潤 住職「練習ですね何でも」
「何のために生きるのか」…お答えは⁉
2人目は72歳、元歯科医の男性です。
72歳 元歯科医「生きていくのが大変。毎日悩んでいる。仕事辞めたから暇で、何したらいいか探しているけど、何したらいいか分からない。家庭円満だけど、空しくなる。これが不思議」
慈眼寺 塩沼亮潤 住職「何のために生きているか分からない時は、とりあえず今日、精一杯、体を動かしてみて、汗を流してみてはどうでしょう。掃除でも散歩でもいいし、何か一つに没頭することを繰り返し、ルーティン化することが大事。日本という国に生まれたということはある意味、ご飯食べていけるから、余計な迷いが出てくるかも。精一杯生きることは、私も努力しています」
塩沼住職は、7月12日に熊本城ホールで茶話会を開く予定で、入場は無料です。