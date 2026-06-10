大阪・西成「あいりん総合センター」“象徴”の解体始まる

大阪・西成、あいりん地区の象徴である「あいりん総合センター」。日雇い労働者に仕事を紹介するなど労働者を支えてきましたが、その解体が９日に始まりました。

【写真を見る】1970年代「労働者の街」の象徴あいりん総合センター開設当時の西成・あいりん地区

暴動・闇市・不法投棄…ネガティブなイメージも持たれてきたこのエリアは、“労働者の街”から“福祉とインバウンドの街”へと最近１５年で少しずつ変わってきました。

半世紀以上あいりん地区を見続けてきた水野阿修羅さんと、この街の過去・現在を振り返り、“象徴”解体後の未来について考えます。

あいりん地区の歴史（１）高度経済成長期に求人ラッシュで活況 一方で暴動も…

江戸時代、安い宿が密集していた大阪の現・日本橋エリア。１９６０年代の高度経済成長期には、現・あいりん地区が日雇い労働者の集まる「寄せ場」として活況を呈しますが、待遇の不満などを背景に暴動も相次ぐようになりました。

そして１９７０年、日雇い労働者の福祉向上などを目的に「あいりん総合センター」が設立。大阪万博をきっかけに求人ラッシュが訪れます。

最盛期の１９８６年には約２万５０００人の日雇い労働者が働き、建物内には仕事を紹介する窓口のほか市営住宅や病院も併設されました。

半世紀以上あいりん地区を見続け、現在は地域ガイドを行う水野阿修羅さん（７７）は「これ（総合センター）ができたことで労働者がガッと集まった。一つの象徴だった」と話します。

あいりん地区の歴史（２）バブル崩壊後は路上生活者が急増

しかし、バブル崩壊後には路上生活者が急増。１９９０年代中頃にはその数が１０００人以上にものぼり、覚醒剤・結核なども問題となりました。

現在の生活保護受給世帯（大阪市・２０２４年度平均）を見ると、西成区は２０．９６％（全国１．６％）。５人に１人が生活保護を受けている計算になります。

あいりん地区の歴史（３）橋下市長時代に始まった“特別扱い”政策

あいりん地区が変わるきっかけとなったのが、２０１２年１月に打ち出された「西成特区構想」。

橋下徹大阪市長（当時）が「ある種の“えこひいき政策”」として、西成区を“特別扱い”して治安や環境の改善を目指す動きが始まりました。

しかし…

あいりん地区の歴史（４）“象徴”の立ち退きめぐって長引いた裁判

２０１９年、耐震性を理由に建て替えが決まった「あいりん総合センター」ですが、一部の路上生活者が立ち退きを拒み裁判に。

２０２４年５月には最高裁判決で立ち退きが確定し、１２月に強制執行。今年６月９日に建物解体が始まりました。

街の象徴の解体…地域ガイドの水野阿修羅さんは「私はオープンしたときからいるから、何とも言えない」と複雑な心境を語りました。

大阪市などは労働者の受け皿として、取り壊しが進むセンターの跡地に新たに職業安定所なども設ける予定です。

あいりん地区の現在（１）高齢化が進み“福祉の街”へ…生活保護のアパートや老人ホームも

高齢化が進んだあいりん地区。現在は“労働者の街”から“福祉の街”へと変化している様子も見られます。

もともと“ドヤ”（簡易宿泊所）だった建物が、高齢で日雇い労働ができなくなり生活保護を受ける人が住むアパート・マンションに変化。昔はなかったという老人ホームも。

さらに、日当６５００円で５５歳以上の労働者に清掃などの仕事を紹介する「生活道路清掃事務所」の隣には、無料で利用できるシェルターが。中は、二段ベッドが並ぶ大部屋で、１日約８０人が利用すると言います。

（水野阿修羅さん）「特別清掃事業。５５歳以上の労働者のために大阪市と大阪府が仕事出しているんです」

あいりん地区の現在（２）かつての“ドヤ街”に立ち並ぶホテル…新たな活気もたらすインバウンド

一方、この街に新たな活気をもたらしているのがインバウンドです。かつて、“ドヤ街”と呼ばれた日雇い労働者の簡易宿泊所が並んだ通りも一部を除きホテルになっています。

（水野阿修羅さん）「（日雇い）労働者向けだったけど、今は完全にインバウンド向けですね。路上強盗はほとんどいなくなった」

地元住民「ファミリー層が住める建物はない」「インバウンドのほうが儲かる」

大阪市は２０１２年から防犯カメラを設置するなど治安と環境の改善に取り組んでいて、以前はセンターそばの道路にあふれていたごみも現在は見当たりません。

また、センターに併設されていた市営住宅や病院は別の場所に移設されています。

―――ファミリー層の住民も増え始めている？

（水野阿修羅さん）「それはない。ファミリー層が住めるような建物はないんですよ。旅行者か日雇い労働者しか住めないから」



駅前一等地ということで住宅地として開発したい人もいるのでは、という見方もありますが、水野さんは「インバウンドが多いから、そっちの方が儲かる」と見ています。

あいりん地区の現在（３）今も残る労働者の“居場所”「この街から労働者を日本中に」

インバウンドと福祉の街に変わりつつある、あいりん地区。一方で、街には労働者たちの“居場所”も残っていると言います。

“コインロッカー”と書かれた建物の正体は…

（水野阿修羅さん）「労働者を手配する。ここから愛知県や三重県に労働者を送っているんです。前がコインロッカーだった。それが看板を変えないでそのまま。日本中から“寄せ場”がなくなったから、この街から労働者を集めて日本中に送っているという一つの典型ですね」

今後の課題 「普通の街」「受け皿の街」いかに両立させるか？

解体が始まった「あいりん総合センター」。駅前一等地でもある跡地をいかに活用すべきか、現在も話し合いが続けられていますが…

＜あいりん総合センター跡地＞

▼北側「福利とにぎわい」エリア⇒これから検討

▼真ん中「多目的広場」

▼南側「労働支援」エリア

課題となるのが「どのような街を目指すのか」という展望です。

従来のイメージを脱却した“普通の街”、従来のノウハウを生かした“受け皿の街”。この２つをいかに両立・共存させるかが問題になると言います。

“普通の街”を目指せば「街の“紳士化”が従来の住民を苦しめる可能性」

従来のイメージを脱却して“普通の街”を目指すとき、「ジェントリフィケーション」という課題があると近畿大学建築学部の寺川政司准教授は指摘しています。

＜ジェントリフィケーション＞

（１）あるきっかけで低所得者の街の開発が進む

（２）地価が上がる

（３）もともと住んでいる人たちが出ていかざるを得なくなる

「街の“紳士化”が従来の住民を苦しめる可能性」があるというのです。

従来からの“受け皿の街”の必要性も「災害時にパッと労働者を集められる」

一方、あいりん地区を５０年以上見続ける水野阿修羅さんは、従来のノウハウを生かす“受け皿の街”の必要性を指摘。

現代はリモートワーク普及など労働のあり方が変化し、支援が必要な人が見えにくいため、１か所にまとまっている方が支援しやすいという側面があると言います。

また、日本で大きな災害が起こったとき、定住していない日雇い労働者が復興の担い手となったという過去の実績にも触れています。

（水野阿修羅さん）「おそらく日本中で災害が起こったときにパッと労働者を集められるのはこの街しかない。労働者の街としては、ある程度縮小したけれど残ると思います」

（2026年6月9日放送 MBSテレビ「よんチャンTV」内『山中プレゼン』より）