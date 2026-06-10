有害鳥獣とされるシカやイノシシを有効活用しようと、熊本県球磨村に、新たなジビエの解体処理加工施設『ジビエのさと』が完成し、開所式が開かれました。

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シカやイノシシによる被害は年々増加

球磨村ではシカやイノシシによる農林産物への被害が年々増えていて、特に2020年7月豪雨以降に急増しています。2019年度まで、700～800頭程度だったシカの捕獲数が、2025年度は2407頭に増えたということです。

1億7000万円投じ、新施設整備

そのため村では、約1億7000万円かけて衛生管理体制を強化した新たな施設を整備しました。

施設は木造平屋で、床面積は126㎡。洗浄室や冷蔵室、冷凍室などを備え、年間1300頭の処理能力があり、施設は地元の猟師でつくる「ジビエの里活用協議会」が管理・運営するということです。

ふるさと納税の返礼品も視野に

10日の開所式には、関係者や地域住民など約80人が出席し、大岩禎一村長が「野生鳥獣による被害を減らすとともに、安心安全なジビエとして有効活用していくための拠点となる」とあいさつしました。

今後は球磨村産のジビエの販路拡大のほか、新商品を開発してふるさと納税の返礼品としての活用も図る予定です。