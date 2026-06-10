スタジオには11人の顔が並んでいます。現在、熊本県営野球場の移転、再整備先として誘致の意向を示している11の市町村のリーダーです。



新しい野球場はどこにできるのか？ 9日、熊本･玉名市で新たな動きがありました。



新しい球場を、新玉名駅周辺に誘致する考えを示している玉名市。



9日は、玉名商工会議所青年部など、3団体のおよそ30人が市役所前や商業施設で署名活動をしました。

■署名した人「いろんな店ができてくるし、人口も増えると思うのでいいことだと思う。玉名が盛り上がるきっかけになってくれれば」



■玉名商工会議所 青年部 横山大輔会長「高速道路のインターも近い、沿岸道路もある。九州北部からも、お客さんに来てもらえるような場所になるので、ぜひ、玉名市に誘致してもらえたら」

6月中に2万筆を集めることを目標としていて、署名は玉名市の藏原隆浩市長に提出される予定です。



【スタジオ】

新しい県営野球場ができるのは、11の市町村か。それとも別の市町村になるのか、誘致合戦が続いています。



このうち、2025年の時点ですでに誘致の意向を示していたのが菊陽町です。



3月にプロジェクトチームを発足させ、すでに誘致に向けた複数案を提示しています。



菊陽町の小牧裕明副町長は、「JASM進出効果の県全体への波及のためにも誘致したい」としています。



藤崎台県営野球場がある熊本市も名乗りを上げています。



熊本市東区の託麻地区や西南部の住民から誘致を求める声があがり、大西一史市長は「よその町じゃだめだという声に答えたい。現在開会中の議会で候補地や方針を説明する」としています。

新たな野球場はどこになるのか？



熊本県への誘致案提出は7月24日までで、9月以降に候補地が決まる見通しです。