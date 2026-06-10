◇第97回都市対抗野球大会近畿地区2次予選第1代表決定トーナメント3回戦 大阪ガス6―1ニチダイ（2026年6月10日 わかさスタジアム京都）

2年連続の都市対抗出場を狙う大阪ガスが快勝し、第1代表決定戦に進出した。「8番・捕手」の高橋佑八捕手（29）が先制の決勝打を含む3安打3打点。守っては新人の田村剛平投手（22＝京産大）を1失点完投勝利に導く、攻守で貢献した。

「何とか先制点をというところだった。予選は先制点が鍵になると思うので、そこを取れたことは非常に良かったと思います」

0―0の2回1死満塁。カウント2―2から低めの直球を捉えると、左前で弾む先制の2点適時打となった。4―0の3回2死満塁では冷静に投球を見極め、押し出し四球。さらに、技ありの打席を見せたのは、5回無死一塁の場面だった。

「三塁コーチャーの加嶋さんから“サードのプレスが強い”と言っていただいていたので、何とか打ってみようと」

1ストライクからの2球目。バントを警戒して前進してきた三塁手の意表を突くバスターで左翼線二塁打を放ち、その後の追加点を呼んだ。「練習で準備はしてきていました」。日頃の取り組みの成果を大事な一戦で発揮した。

「守備の面で2試合ともピッチャー陣がよく投げてくれて、大阪ガスの守備からリズムをつくる野球ができている。代表権を獲るまで何が起こるか分からないので、一戦必勝でやっていきます」

前日のマツゲン箕島硬式野球部戦は、エース大宮隆寛が完封勝利。2試合でわずか1失点は、高橋の好リードによるところも大きい。打っても7打数4安打の打率・571。日本新薬との第1代表決定戦へ向け、攻守両面で頼れる正妻は「（自分の中での比重は）守り9、攻撃1という感じです」と気を引き締めた。