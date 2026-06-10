１０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比４０２円８７銭（０・８０％）安の４万９８３０円ちょうどだった。

２日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、約５割にあたる１６７銘柄が値下がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、１２３７円３６銭（１・８９％）安の６万４１７９円２７銭だった。日経平均への影響度が大きい半導体関連株が下落したことで、読売３３３に比べて下落率が大きくなった。

前日の米ハイテク株安の流れを引き継ぎ、東京市場でもＡＩ（人工知能）や半導体関連株の一角を中心に売られた。日本銀行が６月の金融政策決定会合で利上げを決めるとの観測が強まり、国内の長期金利が上昇基調にあることも相場の重荷となったほか、中東情勢の先行き不透明感の強まりも嫌気された。

読売３３３の構成銘柄の下落率は、大手電子部品メーカーの太陽誘電の１２・９１％が最も大きく、古河電気工業（１１・７４％）、住友電気工業（１１・７１％）と続いた。

上昇率は、オープンハウスグループ（５・３２％）、三菱地所（５・１８％）、野村不動産ホールディングス（４・９１％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、４８・５１ポイント（１・２５％）低い３８４７・６０。