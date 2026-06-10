村重杏奈「美肌モチベが高い飯」彩り豊かな野菜たっぷりプレート公開「副菜の種類がすごい」「食生活見直したくなる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/10】タレントの村重杏奈が6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。美肌を意識した手料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳元アイドル「盛り付け綺麗すぎ」刺身・炒め物・おひたしなどのワンプレートご飯
村重は、「お肌が綺麗すぎる方達と2日間もお仕事させて頂いて美肌モチベが高い飯！」とつづり、ワンプレートに盛り付けた手料理を投稿。皿には黒ごまを散らしたご飯をはじめ、とろろと海苔を添えたマグロの刺身、きんぴらごぼう、肉と野菜の炒め物、ベビーコーン、おひたし、トマト、きゅうりの塩昆布和えなど、多数の副菜が美しく盛り付けられている。「お気持ちマヨネーズ」と記したマヨネーズ容器型の箸置きも添えられており、ワンプレートにすることで満足感もあると紹介した。
さらに「タンパク質と野菜をおいしくバランス良く！」「身体に取り入れるものにこだわっていきたいアラサー！」と意気込みを記し、「あしたもがんばろ！」とモチベーションの高さを記している。
この投稿に、ファンからは「ヘルシーなのに満足感ありそう」「副菜の種類がすごい」「めちゃ美味しそう」「盛り付け綺麗すぎ」「すぐ実行してて尊敬」「食生活見直したくなる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元アイドル「盛り付け綺麗すぎ」刺身・炒め物・おひたしなどのワンプレートご飯
◆村重杏奈「美肌モチベが高い飯」披露
村重は、「お肌が綺麗すぎる方達と2日間もお仕事させて頂いて美肌モチベが高い飯！」とつづり、ワンプレートに盛り付けた手料理を投稿。皿には黒ごまを散らしたご飯をはじめ、とろろと海苔を添えたマグロの刺身、きんぴらごぼう、肉と野菜の炒め物、ベビーコーン、おひたし、トマト、きゅうりの塩昆布和えなど、多数の副菜が美しく盛り付けられている。「お気持ちマヨネーズ」と記したマヨネーズ容器型の箸置きも添えられており、ワンプレートにすることで満足感もあると紹介した。
◆村重杏奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ヘルシーなのに満足感ありそう」「副菜の種類がすごい」「めちゃ美味しそう」「盛り付け綺麗すぎ」「すぐ実行してて尊敬」「食生活見直したくなる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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