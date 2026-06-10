渡辺美奈代、とうもろこし使用した色鮮やかな作り置きおかず公開「ビールが欲しくなる」「サイズ感もいい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/10】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が6月9日、自身のInstagramを更新。作り置き料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】56歳元おニャン子「サイズ感もいい」とうもろこし使用した作り置きおかず
渡辺は「Minayoごはん 作り置き」「とうもろこしバター醤油炒め」とつづり、手料理を公開。長さを半分にして四等分に切ったとうもろこしを、フライパンに並べて実の方からじっくりと焼き、味付けする様子を複数の写真で披露している。
4-5|img:h:center:w700:cap}この投稿に、ファンからは「絶対に美味しいやつ」「ビールが欲しくなる」「サイズ感もいい」「いい香りがしてきそう」「冷蔵庫に入るまえに無くなりそう」「この美味しそうな焼き色は反則」といったコメントが寄せられている。
渡辺は1996年に実業家の矢島昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】56歳元おニャン子「サイズ感もいい」とうもろこし使用した作り置きおかず
◆渡辺美奈代、とうもろこしバター醤油炒め公開
渡辺は「Minayoごはん 作り置き」「とうもろこしバター醤油炒め」とつづり、手料理を公開。長さを半分にして四等分に切ったとうもろこしを、フライパンに並べて実の方からじっくりと焼き、味付けする様子を複数の写真で披露している。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
4-5|img:h:center:w700:cap}この投稿に、ファンからは「絶対に美味しいやつ」「ビールが欲しくなる」「サイズ感もいい」「いい香りがしてきそう」「冷蔵庫に入るまえに無くなりそう」「この美味しそうな焼き色は反則」といったコメントが寄せられている。
渡辺は1996年に実業家の矢島昌樹氏と結婚し、1997年7月に長男・愛弥、2003年9月に次男・名月を出産した。（modelpress編集部）
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