元モー娘。飯田圭織、彩り綺麗なビリヤニ弁当公開「詰め方綺麗」「栄養バランス完璧」と反響
【モデルプレス＝2026/06/10】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたちへ作った弁当を公開した。
【写真】44歳元モー娘。「詰め方綺麗」彩り豊かなビリヤニ弁当公開
飯田は「水曜日のお弁当」とつづり、2つの弁当箱に詰めた彩り豊かなビリヤニ弁当を公開。「我が家ブーム中のビリヤニ」と紹介し、肉がたっぷり入ったビリヤニをメインに、ゆで卵、ブロッコリー、コーン、紫キャベツのマリネ、ライムがバランスよく詰められている。さらに、弁当箱の横にはぶどうや個包装のチーズも添えられている。
この投稿に、ファンからは「弁当にエスニック料理は新鮮」「ビリヤニ弁当食べたい」「彩りを考えた詰め方綺麗」「子どもたち喜びそう」「栄養バランス完璧」「愛情がぎゅっと詰まってる」といった声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】44歳元モー娘。「詰め方綺麗」彩り豊かなビリヤニ弁当公開
◆飯田圭織、子どもたちへのビリヤニ弁当披露
飯田は「水曜日のお弁当」とつづり、2つの弁当箱に詰めた彩り豊かなビリヤニ弁当を公開。「我が家ブーム中のビリヤニ」と紹介し、肉がたっぷり入ったビリヤニをメインに、ゆで卵、ブロッコリー、コーン、紫キャベツのマリネ、ライムがバランスよく詰められている。さらに、弁当箱の横にはぶどうや個包装のチーズも添えられている。
◆飯田圭織の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「弁当にエスニック料理は新鮮」「ビリヤニ弁当食べたい」「彩りを考えた詰め方綺麗」「子どもたち喜びそう」「栄養バランス完璧」「愛情がぎゅっと詰まってる」といった声が上がっている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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