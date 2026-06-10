村重杏奈、弟とのファミレス2ショット公開「同じ表情すぎる」「親近感わく」の声
【モデルプレス＝2026/06/10】タレントの村重杏奈が6月9日、自身のInstagramを更新。ファミレスでの弟との2ショットを公開した。
【写真】27歳元アイドル「同じ表情すぎる」イケメン弟とのファミレス2ショット
村重は、自身の近影などの最近の写真を複数枚投稿。「辛味チキン頼み過ぎ」と記し、ファミレスのソファーに並んで座っている弟の匠真くんとの2ショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「弟くん天使」「すごくよく似てる」「こんな弟いたら溺愛しちゃう」「最強遺伝子」「同じ表情すぎる」「親近感わく」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元アイドル「同じ表情すぎる」イケメン弟とのファミレス2ショット
◆村重杏奈、弟との2ショット公開
村重は、自身の近影などの最近の写真を複数枚投稿。「辛味チキン頼み過ぎ」と記し、ファミレスのソファーに並んで座っている弟の匠真くんとの2ショットを公開した。
◆村重杏奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「弟くん天使」「すごくよく似てる」「こんな弟いたら溺愛しちゃう」「最強遺伝子」「同じ表情すぎる」「親近感わく」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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