中川翔子、“ポッサム風”豚しゃぶの食卓公開「具材たっぷりでワクワクする」「いろんな野菜が食べられて健康的」と反響

中川翔子、“ポッサム風”豚しゃぶの食卓公開「具材たっぷりでワクワクする」「いろんな野菜が食べられて健康的」と反響