中川翔子、“ポッサム風”豚しゃぶの食卓公開「具材たっぷりでワクワクする」「いろんな野菜が食べられて健康的」と反響
【モデルプレス＝2026/06/10】歌手でタレントの中川翔子が6月9日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】41歳双子出産タレント「見るだけで楽しい」きゅうり・トマトなど野菜ズラリの“ポッサム風”豚しゃぶ
中川は「あぐー豚しゃぶでポッサム風にしました タレはコチュジャン味噌だし醤油カンタン酢ラカント酢ごまにんにくで作りました」とコメントし、写真を公開。食卓には、大皿に盛られた豚しゃぶの周りにリーフ、細切りのきゅうり、輪切りの青唐辛子、トマトなど様々な具が並んでいる。
この投稿に、ファンからは「具材たっぷりでワクワクする」「しゃぶしゃぶでヘルシー」「見るだけで楽しい」「美味しそう」「いろんな野菜が食べられて健康的」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】41歳双子出産タレント「見るだけで楽しい」きゅうり・トマトなど野菜ズラリの“ポッサム風”豚しゃぶ
◆中川翔子、“ポッサム風”手料理公開
中川は「あぐー豚しゃぶでポッサム風にしました タレはコチュジャン味噌だし醤油カンタン酢ラカント酢ごまにんにくで作りました」とコメントし、写真を公開。食卓には、大皿に盛られた豚しゃぶの周りにリーフ、細切りのきゅうり、輪切りの青唐辛子、トマトなど様々な具が並んでいる。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「具材たっぷりでワクワクする」「しゃぶしゃぶでヘルシー」「見るだけで楽しい」「美味しそう」「いろんな野菜が食べられて健康的」などの声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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