齊藤京子、朝から焼いたチーズケーキ披露「底がクッキー生地なのすごい」「お店クオリティ」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/10】元日向坂46の齊藤京子が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのチーズケーキを公開した。
【写真】28歳元日向坂「焼き色が美しい」朝から焼いたチーズケーキ披露
齊藤は「チーズケーキ作りが好きすぎて朝から焼きました これは焼きたての写真です」とコメントし、オーブンの天板に乗せた、型に入ったチーズケーキを披露。「今回はクッキー生地の底ありで作ってみました 160℃50分で焼いてます めちゃくちゃ綺麗に焼き上がりました」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「底がクッキー生地なのすごい」「焼き色が美しい」「最高の朝活」「お店のケーキクオリティ」「お菓子作り上手すぎる」「すごく美味しそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳元日向坂「焼き色が美しい」朝から焼いたチーズケーキ披露
◆齊藤京子、手作りチーズケーキ公開
齊藤は「チーズケーキ作りが好きすぎて朝から焼きました これは焼きたての写真です」とコメントし、オーブンの天板に乗せた、型に入ったチーズケーキを披露。「今回はクッキー生地の底ありで作ってみました 160℃50分で焼いてます めちゃくちゃ綺麗に焼き上がりました」とつづっている。
◆齊藤京子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「底がクッキー生地なのすごい」「焼き色が美しい」「最高の朝活」「お店のケーキクオリティ」「お菓子作り上手すぎる」「すごく美味しそう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】