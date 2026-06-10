4児の父・織田信成、唐揚げたっぷりのボリューム弁当公開「冷凍食品も活用してて親近感わく」「子どもが好きなものたくさん」
【モデルプレス＝2026/06/10】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。
【写真】4児の父・39歳五輪選手「親近感わく」品数豊富なボリューム弁当公開
織田は「テスト期間終わったので弁当再開」「＃お弁当備忘録」とつづり、子どもへの弁当を公開。たくさんの唐揚げ、卵焼き、春巻き、ほうれん草の炒め物、人参などの煮物など品数豊富なおかずが詰められており、「本当に冷凍唐揚げがうま過ぎ便利過ぎていつまでも唐揚げ」「大迫力の人参と小さくなった卵焼き（フライパン変えた）」「レンチン時間間違えて縮んだ春巻き」とそれぞれについて説明している。
この投稿に、ファンからは「ボリュームたっぷりで食べ応えありそう」「彩りが綺麗」「冷凍食品も活用してて親近感わく」「子どもが好きなものたくさん」「すごく美味しそう」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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◆織田信成、手作り弁当公開
織田は「テスト期間終わったので弁当再開」「＃お弁当備忘録」とつづり、子どもへの弁当を公開。たくさんの唐揚げ、卵焼き、春巻き、ほうれん草の炒め物、人参などの煮物など品数豊富なおかずが詰められており、「本当に冷凍唐揚げがうま過ぎ便利過ぎていつまでも唐揚げ」「大迫力の人参と小さくなった卵焼き（フライパン変えた）」「レンチン時間間違えて縮んだ春巻き」とそれぞれについて説明している。
◆織田信成の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ボリュームたっぷりで食べ応えありそう」「彩りが綺麗」「冷凍食品も活用してて親近感わく」「子どもが好きなものたくさん」「すごく美味しそう」などの声が上がっている。
織田は2010年に一般女性と結婚。同年10月に第1子長男、2013年1月に第2子次男、2016年11月に第3子三男、2019年10月に第4子長女が誕生したことを発表している。（modelpress編集部）
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