【宝塚記念・一問一答】「タバルに乗るのでその勢いを持ってきて欲しい」石橋調教師は武豊騎手の２週連続Ｇ１勝利に期待
◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝６月１０日、栗東トレセン
連覇がかかるメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）はＣＷコースを単走。力強さを感じさせる走りで、６ハロン８３秒３―１０秒９と、万全の仕上がりをアピール。管理する石橋調教師が出席した共同会見の一問一答は以下の通り。
―最終追い切りの動きは。
「スタッフには、大阪杯の当該週の追い切りをイメージして、と伝えました」
―動きはどうか。
「大阪杯に近い動きだったと思います」
―先週、今週と単走の理由は。
「その前２週がしっかりと併せ馬をしましたので、テンションを上げずに、先週と当該週は単走でやりました」
―今日はラストが１０秒９。
「時計は出る馬なのでね。動きはすごく良かったなという印象はありましたね」
―自信を持って臨める。
「そうですね。状態面に関してはいいと僕は判断しています」
―大阪杯２着を振り返って。
「クロワデュノールが強かったなというのが正直な気持ちです。相手もタバルを目標に早めに仕掛けてきたので、その辺は悔しいけど相手を褒めるしかないかな。だけど、タバルも自分の競馬はできたので、いい競馬だったと思いますね」
―前走、馬体重が前々走の有馬記念から１２キロ減。
「大阪杯の時はちょっと絞っていって、シャープな体つきにしたいと思っていました。それをマスコミにも公表していましたので、思い通りの調整ができて、思い通りの馬体で出走させられたと思いますね」
―今回の馬体は。
「大阪杯から一段上げるのはこの馬にとって酷だと思って、大阪杯と同じようなイメージで調整してきました」
―大阪杯から中９週、間隔は去年と同じ。
「去年はドバイ（ターフ５着）に出てからの宝塚記念でした。間隔的には一緒なのでその辺は気にしていませんね」
―この馬の性格は。
「几帳面ですね。調教を見る限り、追い切りより普段をよく見ているんですけど、若い時は普段でも引っかかったりすることがありました。古馬になって、それは落ち着いてきたかなと思います。普段も普通のキャンターで、しっかりと折り合いがついていますし、そういう面で成長がうかがえるなと思いました」
―あとはレースでどうか。
「そこが一番のポイントだと僕も思っていますが、なるようにしかならないかなと思います。調教ではうまくいったけどレースでは、というのが過去にもありましたね。あとはタバルを信じるしかないと思っています」
―スイッチが入る瞬間があるのか。
「それはレース当日、騎手がまたがってからでないと分からないと思いますね。もう、騎手しか分からないんじゃないですか。あまり表でイレ込んだりとか、そういうのは見せないのでね」
―鞍上は先週（安田記念で）Ｇ１を勝利した武豊騎手。
「今度はタバルに乗るので、その勢いを持ってきてほしいですね」
―去年の宝塚記念を振り返って。
「道中もリラックスしていたし、ラップ的にも豊くんがうまくリードしてくれたと思いますね。馬の状態もドバイから帰ってきて、いい経験になったと信じていますし、それが結果に出たと思いますね」
―レース後に松本（好雄）オーナー、武豊騎手と３人で握手をする様子が印象的だった。
「もう言葉に表せないくらい、感謝の気持ちとうれしさが混じっていましたね」
―阪神で好成績の理由は。
「しっかりと阪神で好成績は出ていますけど、僕自身あまり気にしていたらダメかなと思っていて。逆に言うと、どこでも走れるように調整しないとダメだと思っています」
―３４万（８６９８）票でファン投票２位。
「本当にファンが多いなと思いますし、レースで結果を出したいという気持ちでいっぱいですね」
―レースプランは。
「リズムよく行くのが一番だと思いますね」
―メンバーには先行馬も多い。
「そうですね。僕も騎手をやっていましたので、その辺はゲートを切ってみないと分からない部分はありますよね。それは当日ゲートを切って、豊くんに任せるしかないと思っています」
―前に馬がいても大丈夫か。
「そういう調教は積んできたんですけどね。レースに行って、少し悪いところが出る場合がある馬なので、ゲートを切ってみないとね。確かに、今日の調教は抜群の動きしているように僕も思いましたので、調整に関してはうまくいったかなと思います」
―すごいメンバーが集まった。
「そうですね。ファンが喜んでくださっていいですね」
―そのファンに向けて一言。
「今回すごく豪華なメンバーでね、ファンの方も期待してると思います。その中でタバルは一生懸命走ってくれると思いますし、そのような状態に持ってきましたのでね。当日は競馬場に足を運んで応援してください。よろしくお願いします」