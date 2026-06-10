◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝６月１０日、栗東トレセン

連覇がかかるメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）はＣＷコースを単走。力強さを感じさせる走りで、６ハロン８３秒３―１０秒９と、万全の仕上がりをアピール。管理する石橋調教師が出席した共同会見の一問一答は以下の通り。

―最終追い切りの動きは。

「スタッフには、大阪杯の当該週の追い切りをイメージして、と伝えました」

―動きはどうか。

「大阪杯に近い動きだったと思います」

―先週、今週と単走の理由は。

「その前２週がしっかりと併せ馬をしましたので、テンションを上げずに、先週と当該週は単走でやりました」

―今日はラストが１０秒９。

「時計は出る馬なのでね。動きはすごく良かったなという印象はありましたね」

―自信を持って臨める。

「そうですね。状態面に関してはいいと僕は判断しています」

―大阪杯２着を振り返って。

「クロワデュノールが強かったなというのが正直な気持ちです。相手もタバルを目標に早めに仕掛けてきたので、その辺は悔しいけど相手を褒めるしかないかな。だけど、タバルも自分の競馬はできたので、いい競馬だったと思いますね」

―前走、馬体重が前々走の有馬記念から１２キロ減。

「大阪杯の時はちょっと絞っていって、シャープな体つきにしたいと思っていました。それをマスコミにも公表していましたので、思い通りの調整ができて、思い通りの馬体で出走させられたと思いますね」

―今回の馬体は。

「大阪杯から一段上げるのはこの馬にとって酷だと思って、大阪杯と同じようなイメージで調整してきました」

―大阪杯から中９週、間隔は去年と同じ。

「去年はドバイ（ターフ５着）に出てからの宝塚記念でした。間隔的には一緒なのでその辺は気にしていませんね」

―この馬の性格は。

「几帳面ですね。調教を見る限り、追い切りより普段をよく見ているんですけど、若い時は普段でも引っかかったりすることがありました。古馬になって、それは落ち着いてきたかなと思います。普段も普通のキャンターで、しっかりと折り合いがついていますし、そういう面で成長がうかがえるなと思いました」

―あとはレースでどうか。

「そこが一番のポイントだと僕も思っていますが、なるようにしかならないかなと思います。調教ではうまくいったけどレースでは、というのが過去にもありましたね。あとはタバルを信じるしかないと思っています」

―スイッチが入る瞬間があるのか。

「それはレース当日、騎手がまたがってからでないと分からないと思いますね。もう、騎手しか分からないんじゃないですか。あまり表でイレ込んだりとか、そういうのは見せないのでね」

―鞍上は先週（安田記念で）Ｇ１を勝利した武豊騎手。

「今度はタバルに乗るので、その勢いを持ってきてほしいですね」

―去年の宝塚記念を振り返って。

「道中もリラックスしていたし、ラップ的にも豊くんがうまくリードしてくれたと思いますね。馬の状態もドバイから帰ってきて、いい経験になったと信じていますし、それが結果に出たと思いますね」

―レース後に松本（好雄）オーナー、武豊騎手と３人で握手をする様子が印象的だった。

「もう言葉に表せないくらい、感謝の気持ちとうれしさが混じっていましたね」

―阪神で好成績の理由は。

「しっかりと阪神で好成績は出ていますけど、僕自身あまり気にしていたらダメかなと思っていて。逆に言うと、どこでも走れるように調整しないとダメだと思っています」

―３４万（８６９８）票でファン投票２位。

「本当にファンが多いなと思いますし、レースで結果を出したいという気持ちでいっぱいですね」

―レースプランは。

「リズムよく行くのが一番だと思いますね」

―メンバーには先行馬も多い。

「そうですね。僕も騎手をやっていましたので、その辺はゲートを切ってみないと分からない部分はありますよね。それは当日ゲートを切って、豊くんに任せるしかないと思っています」

―前に馬がいても大丈夫か。

「そういう調教は積んできたんですけどね。レースに行って、少し悪いところが出る場合がある馬なので、ゲートを切ってみないとね。確かに、今日の調教は抜群の動きしているように僕も思いましたので、調整に関してはうまくいったかなと思います」

―すごいメンバーが集まった。

「そうですね。ファンが喜んでくださっていいですね」

―そのファンに向けて一言。

「今回すごく豪華なメンバーでね、ファンの方も期待してると思います。その中でタバルは一生懸命走ってくれると思いますし、そのような状態に持ってきましたのでね。当日は競馬場に足を運んで応援してください。よろしくお願いします」