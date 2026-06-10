◆報知新聞社後援「関東高等学校ゴルフ選手権団体決勝兼全国大会予選」最終日（１０日、男子＝栃木・那須野ケ原ＣＣ、６７４７ヤード、女子＝同・千成ＧＣ、６１４３ヤード、いずれもパー７２、参加＝男子３２校、女子２３校）

各校各日４人中上位３人の合計スコアで争い、男子は埼玉栄（埼玉）が通算１９アンダー４１３で逆転優勝を決めた。第１日は３連覇を目指した佐野日大（栃木）に５打差の２位だったが、最終日にスコアを９つ伸ばし、佐野日大を１打差でかわした。女子は第一学院（茨城）が初の栄冠に輝いた。第１日の４位から２位となった明秀学園日立（茨城）の追い上げを３打差で振り切り、通算１８アンダー４１４で逃げ切った。上位の男子１４校と女子１１校が全国高校選手権団体の部（８月２６〜２８日、栃木・サンヒルズＣＣ）に進んだ。

〈埼玉栄〉２年生カルテットで昨年の借りを返した。前回は最終日の前半で佐野日大に５打リードするも、最後に１打差の逆転負け。今回は、まるで正反対の逆転勝ちを演じてみせた。戸村空汰が通算９アンダー、清水悠雅が同７アンダーでチームをけん引した。

戸村は第１日、５バーディー、１ボギーの６８だったが、この日は５バーディー６７とノーミスのプレー。「今日はドライバーが曲がっても打てる場所で止まり、少し長めのパットも入った」と納得の表情を見せた。７番３９２ヤードのパー４、残り１２５ヤードのアゲンストをピッチングウエッジでピン左５メートルに２オン。上りのスライスラインを「５０センチオーバーの感じで打って」真ん中から沈め、リズムをつかんだ。

去年の逆転負けメンバーで、「今年は勝ちたい」とチーム内で話していた。「リベンジできてうれしいが、全国大会があるので、そこでもっとスコアを上げて行きたい」という。連覇を狙う全国大会では、戸村はチームについて、「相手のスコアを余り気にせずに、目標スコアを目指せる」とムードの良さを強調し、自信をのぞかせていた。

〈第一学院〉最終日もエースの仁科優花（２年）が５アンダー６７をマークする大車輪の活躍を見せた。前日にイーグルを逃した１０番４８６ヤードのパー５で、フェアウエー右からの残り１６５ヤードの第２打を、６番アイアンでピン手前１メートルに付けると、「上りスライスの“決めたい”ライン」を自信を持ってカップインさせた。

前半を終え、チームはルネサンス（茨城）に２打差まで迫られていた。そこで飛び出した会心のイーグルにも、仁科は「順位は全員が上がるまで分からないと思ったので、（その後も）毎ホールに集中した」。上がってみれば、結果は初の団体優勝に「３人で勝てたのはうれしい」と思わず笑みを漏らした。最終日にスコアを伸ばし切れなかった点を反省し、「全国大会では優勝を狙っているので、２日目に伸ばしたい」と気持ちを引き締めていた。

＜男子上位成績＞

【１位】埼玉栄（埼玉）４１３＝２０６・２０７（清水悠雅６９・６８、今田昌也７３・７２、沖田雫６９・７２、戸村空汰６８・６７）

【２位】佐野日大（栃木）４１４＝２０１・２１３（高浦維吹６８・７３、林田遼汰６８・７３、高木暢仁６５・７２、佐藤ミラー７２・６８）

【３位】作新学院（栃木）４２５＝２１７・２０８（篠原獅童７５・７１、千葉紫音、第１日７５、渡辺優名利７１・７１、水沼勇太７１・６６、粂谷莉央、第２日７６）

＜女子上位成績＞

【１位】第一学院（茨城）４１４＝２０２・２１２（仁科優花６５・６７、飯田柚月６９・７３、安藤絹６８・７２）

【２位】明秀学園日立（茨城）４１７＝２１０・２０７（林ソフィア７１・７１、新井俐奈７０・７２、人見陽乃亜６９・６８、林愛輝美７１・６８）

【３位】ルネサンス（茨城）４１８＝２０７・２１１（高木杏衣７１・７３、重原純奈７０・７０、五月女愛来７０・７４、戸高玲奈６７・６８）

＜主催＞関東高等学校・中学校ゴルフ連盟＜協賛＞住友ゴム工業（ダンロップ）、アクシネット・ジャパン・インク、ミズノ、ヨネックス、グラファイトデザイン、ピア２１