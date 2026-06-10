女優でアーティストの松田ゆう姫が１０日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。すぐに「かわいい〜」を連発する女性について私見を述べた。

この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮ」ランキングのコーナーでは、お笑いカルテット「ぼる塾」の田辺智加がＹｏｕＴｕｂｅで「すぐ『かわいい〜』って言ってくる女が苦手。悪意がないことは分かっているけど『かわいい〜』って正直、バカにしてる。『かわいい〜』が許されるのは子供と物に対してだけ」と主張して話題になっているという記事を紹介。

この件について聞かれた松田は「個人的な見解ですけど『かわいい〜』を連発する女性はかわいくない傾向がある」と、きっぱり。

この言葉にＭＣの垣花正は即座に「そんなことないです。大至急、謝罪してください。大至急、謝罪をお願いします」とチクリ。

松田は「『かわいい〜』のハードルが低い。かわいいに対して意識の高い人はなかなか、そう言えないの。プライドとかがあって」と自身の言葉の意図を説明。共演の小原ブラスに「じゃあ、なんて言うの？」と聞かれると「いいじゃんとか」と答えていた。