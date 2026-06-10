フィギュアスケート男子で２０１４年ソチ、１８年平昌五輪を連覇した羽生結弦さんが、人気デュオ「ゆず」と初共演を果たした。発生から１５年がたった東日本大震災のＮＨＫ震災伝承ソング「幾重」に合わせて、スケートを披露。１０日までに仙台市内のアイスリンクで収録を公開し、取材に応じた。

羽生さんは５００回以上も楽曲を聴き込み、自ら振り付けた。４月の単独公演「ＲＥＡＬＩＶＥ」後に着手し、大切に作り上げていった。

「すごくいろんな思いがこもっていますし、いろんな思いを込めなきゃいけないとも思っていました。音の粒一つも取り逃さないで、歌詞の意味一つも抜かさないで、単語一つ一つ考えて、咀嚼して、自分の中に入れて、音の壮大さやピッチだったり、楽器の種類も」

作詞作曲は北川悠仁。映画「国宝」の音楽担当で、「ＲＥＡＬＩＶＥ」で共演した原摩利彦さんも作曲に参加した楽曲だ。終盤に「未来を拓く」という歌詞が登場する。

「自分自身もこれから先、どうなっていくか分からないですけど、少しでも、自分の力と皆さんの力を合わせて、未来の扉みたいなものをこじ開けられたらいいなと思いながら、振り付けをしました」

白と青を基調にした衣装にも、羽生さんのこだわりが詰まっている。

「生地も層になっていて、何枚も何枚も重ねていくようなイメージで作っていただきました」

タイトルの「幾重」を表現し、曲調に合った「なびき方」にも気を配った。

「祈りを込めて、平和で平穏な未来が少しでも長く皆さんに訪れるように、という祈りを込めて、滑っていました」

１６歳だった２０１１年３月１１日、羽生さんは仙台市内のアイスリンクで被災した。五輪で２度金メダルに輝き、２０２２年のプロ転向後も、被災地に寄り添い続けている。

「つらい時もきっとあると思います。でも、そういう時に『幾重』を聴いて、自分も被災者の一人として、勇気をもらうんだろうなと思います。いろんな方々が、自分のスケートを『幾重』という楽曲を聴きながら見た時に、傷が少しでも優しい痛みになるように願っています」

羽生さんのスペシャルプログラムは、１１日の「てれまさ」（宮城県域）で放送を予定している（放送後、ＮＨＫ ＯＮＥで見逃し配信）。