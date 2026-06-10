お笑いコンビ「ティモンディ」が１０日、都内で行われた経口補水液「アクアソリタ 『応援熱中症』対策プロジェクト」メディア発表会に出席した。

学生服姿で登場した２人は“応援する人の応援団長”に任命された。大役に、前田裕太は「今すごい暑いですから、見てる側も気をつけなければいけないご時世ですし、今年から来年、再来年とどんどん暑くなってくるので、新しい視点で我々は喚起していかないといけない」と言い聞かせた。高岸宏行は「元々応援人を生業にしているので、光栄でございます。よりいっそうを身を引き締めていきたい」と大声で感謝を口にした。

２人は学生時代、済美高で野球に打ち込んできたことから当時の水分補給を振り返ると、前田は「だいぶ昔になるので、今の子たちとは全然環境が違うんですけど」と前置きしつつ「水分補給の時間があんまり確保されていないみたいなこともあって大変でした」と説明。高岸も練習中に何度も熱中症になりかけた瞬間があったと振り返った。さらに、昨年も熱中症になったとことを明かし「油断していたんだと思います。応援の熱を込めているからこそ、対策というのは大切なんだなと思います」と語っていた。

高校時代の思い出エピソードとして高岸は「冬のグランドコートを２枚重ね着して、トラックのタイヤを紐で結んで、引きずりながらノックを受けたのが過酷な練習だった。夏場の最終回に向けた暑さ対策をしたおかげで、逆転の多い済美高校というふうに言われるようになっているので、そこは思い出の練習ではあります」と懐かしそうに振り返った。