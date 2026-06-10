「荷物空けといたよ」義母が勝手に私宛の荷物を開けて値踏み…言い返した一言
産後サポートに来た義母が、由紀さん宛の通販荷物を勝手に開封し「無駄遣いじゃない？」と値踏みし続けた。疲弊した体で、それでも由紀さんが毅然と伝えた言葉とは--。ウーマンエキサイトからご紹介します。
由紀さん（36歳・仮名）は--第一子を出産したあと、夫の提案で義母に1ヶ月ほど手伝いに来てもらうことにした。家事も育児も慣れない中、正直、助かると思っていた。
「開けといてあげたわよ」の違和感
産後2週間が過ぎた頃、由紀さんが注文していたベビー用品の段ボールが、すでに開封された状態でリビングに置かれていた。「届いてたから開けといてあげたわよ」と義母は当然のように言った。「でもこれ、ちょっと高くない？こんなの無駄遣いじゃない？」
由紀さんの手が止まった。
自分で調べて、レビューを読んで、悩んで選んだものだった。開封されたことより、中身を値踏みされたことが、じわじわと体の奥に広がった。
滞在が始まってから届いた荷物はすべて義母の手で開けられた。「重いと思って」「中身を確認しといてあげようと思って」--そのたびに理由がついてきた。そして必ず一言添えられた。「これ必要？」「もっと安いのでよくない？」
由紀さんは夫に話した。夫は「母さんなりに気を遣ってるんだよ」と言った。由紀さんは静かに返した。「宛名が私になっている荷物を勝手に開けることを、気遣いとは言わないと思う」
夫はそれ以上、何も言えなかった。
翌朝、由紀さんは義母に向かって言った。「お義母さん、助けていただいていることには感謝しています。私宛の荷物は開けないでください。必要かどうかは、私が決めます」
義母は「そんな言い方しなくても」と口をとがらせた。由紀さんは表情を変えなかった。
帰り際、義母は「また来るわね」と言った。由紀さんは微笑んで答えた。「事前に日程を相談させてください」
玄関が閉まった。由紀さんは赤ちゃんを抱き直して、深く息を吸った。
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※この記事は実際に寄せられた体験談をもとに、AIを使用して再構成・脚色しています。
(ウーマンエキサイト編集部)