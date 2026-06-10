フィギュアスケート男子で五輪2大会連続金メダルでプロとして活動する羽生結弦さん（31）が、NHKと人気デュオ「ゆず」によるNHK東日本大震災15年震災伝承ソング「幾重」とのコラボレーションが実現した。仙台市出身で被災経験がある羽生さん自らが振付を行い、楽曲に合わせた情感たっぷりの演技を披露。500回以上も楽曲を聞き込むなど本気の準備を経て、全力で舞った。11日以降にNHKで放送される。以下は演技後に行われた合同取材の一問一答。

――事前に「幾重」を500回聞き込んだが、それは自身にとって通常か。

「通常です、はい（笑い）」

―着手したのはいつからか。

「REALIVE、PREQUELが終わった後から始めました」

―特に心に刺さった言葉はあったか。

「言葉としては、実際にゆずさんが被災された方々のところにお伺いしていて、訪ねられているときに聞いたお話とかが実際にこの歌詞になっている。その情景として、いろいろな話を聞いているシーンの中で、会えなくなってしまった方がいる方がいて、会えないことに慣れないというパートがあるんですが、正直、ここまでストレートにこういうことを言う歌詞はなかったなと思っている。実際に伝承ソングとしてつくるとなった時に、ここまでストレートに表現することってなかったなと思ったので。ある意味、自分も凄く素直に本当に会えないというか、本当に失われてしまったものを凄く想像しながら滑っていました」

―幾重というタイトルのイメージは。

「タイトルからというよりは、北沢さんと摩利彦さんが作曲した結果として、本当に何層にも重ねられた楽器たちと声とが幾重にも重なっているところがいろいろな方々の人生を重ねているのと、いろんな方々の人生を表現しているんだなと凄く感じていて。僕の中での幾重の解釈は、15年という月日が幾重にも重なっている。一人の人生の中で15年という月日が幾重にも重なって地層みたくなっていることと、15年経って、いろんな方々の15年が地層として重なっているという2つの意味が自分の中ではあるなと解釈している。僕は両方を表現できる人間だなと思っているんですよ。自分自身が仙台という地で被災して、いろんな傷を抱えて生きてきたからこそ重ねてきた15年を表現できると思ったし。実際にこうやってオリンピック2連覇して、いろんな方々にお話を聞かせていただく機会や、実際にお会いする機会をいただけたからこそできるいろんな方々の15年の幾重っていうものも知っているので。どちらも凄く大切にしながら、表現したいなというのは振付をしている時も、今日実際滑る時も思っていました」

――アーティスト同士が全然違う軌道を経ているが、アーティスト同士の響き合いを不思議さを感じるか。

「例えばの話なんですけど、哲学者と数学をやってる人間が割と同じ人間だったりするように、いろんなことを考えていくと、実は同じ結果にみんなたどり着くよっていうことが、この世の中にはいっぱいあるんだなって最近思ってるんですよね。凄く文学的なことを考えていっても、最終的には数学の答えのようなところにたどり着いたりとか、宇宙も真理みたいなところにいってしまったりするし。それと同じで震災のことっていうことに向き合う、寄り添うということを考えた時にはやっぱり同じところにたどり着くんじゃないかなって思ってるんですね。もちろんその表現の仕方とか、僕にとってはやっぱりフィギュアスケートが第1言語だと僕は思っているので。フィギュアスケートの表現の仕方という技法があるんですけど、きっとゆずさんや北川さんだったら、作詞であったりとか作曲であったりとか、実際に楽曲を演奏するとか、弾き語りで届けるとか。そういった表現技法で寄り添うというか表現してくださっていると思っていて。結局のところ、心の奥底で同じことを思っていて、同じように大切に思っているんであれば、なんか響き合うのは当然なのかなっていう感じはしています」

――「あれがなかったらよかった」とも発言されているが、15年が経ち、震災に対しての気持ちの変化はあるか。

「付き合い方がうまくなったなとは思います。もちろん15年、人間は節目に感じやすい5の倍数の年月で、コロっと変わるかと言われたら、そんなことはなくて。毎日の積み重ねの中でちょっとずつ変化していくことだと思いますし。それはもう本当に行ったり来たりする時もあるとは思うんですけど、でも、自分の傷の向き合い方、そして被災された方々のつらい記憶であったり、つらい痛みであったりと。それに寄り添うということの距離感とか、見つめられ方みたいなものが少しずつ上手になってきたなっていう感じはしますね。ただただえぐるだけじゃなくて、ただただ悲しむだけじゃなくて、ただ寄り添おうって頑張るだけじゃなくて。何だろう、そこに対して、ちゃんと手を差し伸べられるようにちょっとずつなってきたなって思いますし、それが傷ついた方々に対して手を差し伸べたいっていうか祈りたいっていうこともあるんですけど。自分自身が凄く取り残してきた過去の自分、凄く蓋をしてきた自分みたいなものもあるので、そういったものに対しても大丈夫だよって言ってあげられるように変化してきたかなとは思ってます。それは本当にこの幾重という楽曲にそういう風にしていただけたっていうのもあるし、実際にこうやって自分自身がこの曲と演技を見た時にちょっとでも前に向こう、ちょっとでもその傷を抱きしめながら、未来に向かってっていうことを思っていただけるためには、やっぱ説得力を持って伝えるためには、自分自身がそうならなきゃいけないなと思ったっていうこともあって。凄くいいきっかけをいただいたなと思ってます」