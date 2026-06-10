衆議院選挙などでの誹謗中傷動画の作成をめぐり、高市首相は週刊文春が報じた音声を、秘書に確認したところ、「自分の声に似ているが確信は持てない」と言われたと明らかにしました。

高市首相

「秘書本人に音声を確認させましたところ、自分の声に似てるように思うが、編集された発言が細切れになっていっていることなどから、内容も含め、確信は持てないということ。そしてただ昨年、信頼できる方から紹介を受けた企業等のグループオンライン会議に参加し、そこで国民の声を広く聞くために検討しているという企画の紹介を聞いたことはあるということでございました」

高市首相は、秘書が去年、オンライン会議に参加したことは認めましたが、これが週刊文春が動画の作成者との音声だとして報じた去年12月の会議だったかについては、言及しませんでした。

一方、週刊現代が報じたオンライン会議に関する高市首相の事務所からの回答について、高市首相は、先週金曜日に国会で、秘書が「事実と違うと言っていた」と否定していましたが、10日の答弁では、修正しました。高市首相は、改めて秘書に確認した上で、「高市事務所から回答した内容であるということだったので、この点は訂正する」と述べています。