横山裕『TVガイドPERSON vol.166』の表紙に登場！モナキが飾る裏表紙＆巻末特集も必見

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話題のPERSONの素顔に迫るフォトマガジン『TVガイドPERSON』（東京ニュース通信社）。6月18日に発売される最新号「vol.166」は、横山裕が表紙、モナキが裏表紙を飾る。

■横山裕主演ドラマの収録にも独占密着

ソロとしては1年ぶりに表紙を飾るSUPER EIGHT横山裕。7月1日スタートのカンテレ・フジテレビ系新ドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』で主演を務めることから、巻頭特集では本作の世界観にちなんだクールな撮り下ろしグラビアで登場。

ドラマ出演だけでなくソロ音楽活動にも精力的な横山が、なぜこれほどまでに周囲から求められ続けるのか、特集タイトルのとおり「やっぱり、横山裕が必要だ。」と納得のいくロングインタビューも必読だ。

その他、『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』の収録にも独占密着。横山演じる刑事・磯貝が激辛料理が大好物ということで、その食事シーンに潜入。辛さに悶絶する横山の姿や、店内にあったファン必見の仕掛けも見逃せない。

■モナキの“奇跡的な軌跡”に迫る

裏表紙&巻末特集には、今年彗星のごとく現れた4人組歌謡グループ・モナキが『TVガイドPERSON』本誌初登場。テレビ朝日で初冠番組『モナキ 純度100%！』の放送が決定するなど快進撃を続けているが、「モナキというキセキ☆」というタイトルで彼らの“奇跡的な軌跡”に迫る。

さらに、本誌のアザーカットを使用したパネル展の開催も決定。6月18日から7月7日にHMV＆BOOKS SHIBUYA、6月18日から6月24日にHMV＆BOOKS NAMBAでそれぞれ開催される。

■書籍情報

2026.06.18 ON SALE

『週刊TVガイド関西版2026年7月30日号増刊 TVガイドPERSON vol.166』

※電子版も6月下旬以降順次配信開始

■関連リンク

『TVガイドPERSON』 OFFICIAL X

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パネル展の詳細はこちら

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