timelesz 菊池風磨＆麒麟 川島明が疑問・珍問を全力調査！ウンチクバラエティー『全力シャカリキ調査団』が放映決定

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timelesz 菊池風磨＆麒麟 川島明がMCを務めるバラエティ番組『全力シャカリキ調査団』が読売テレビ・日本テレビ系にて6～7月に放映される。

■「カレーの隠し味、結局どれが一番美味しい？」など多彩なウンチクが続々登場！

この番組は、SNSにも辞書にもどこにも載っていない疑問、珍問、難問をお題にして、ウンチクん率いるシャカリキ調査団が答えを求めて全力で調査にチャレンジ。ココでしか知ることが出来ないとっておきのウンチクをたっぷり紹介する、ウンチクバラエティーショーとなっている。

MCを務めるtimelesz 菊池風磨＆麒麟 川島明は、前身番組『別に知らんでええねんけど…』（2024年6月放映）『今すぐ調べてウンチクん』（2025年9月放映）に続いて3度目のコンビとなる。

ゲストには伊集院光、野々村友紀子、吉川愛を迎え、さらにウンチクが大好きなキャラクター「ウンチクん」の声として秋山竜次（ロバート）が登場。放送は関西エリア（読売テレビ）、福岡エリア（福岡放送）、北海道エリア（札幌テレビ）、東海エリア（中京テレビ）、関東エリア（日本テレビ）となっている。

収録を終えた川島が「上沼恵美子さんが愛する手土産、カレーの隠し味といった情報などめっちゃ嬉しい情報はあった！ ただ、シャカリキに落ち込むネタもあった…」と語ると、菊池は「今まで当たり前だと思っていた昔話の情報にもメスが入ります!?」と語り、取り上げるネタのふり幅の広さを熱量高く語った。

「カレーの隠し味、結局どれが一番美味しい？」

「中国人が選ぶ一番美味しい冷凍炒飯って何？」

「ドラァグクイーンの使用率No.1のメイク落としって何？」

といった明日からの生活にすぐ活かせるネタから、

「昔話を現実の法律で裁いたら一番の重罪人は誰？」

などクスリと笑えるおバカなネタまで、次々飛び出す新しいウンチクに期待しよう。

■番組情報

読売テレビ・日本テレビ系『全力シャカリキ調査団』

読売テレビ 06/28（日）15:00～16:30

福岡放送 06/28（日）15:00～16:30

中京テレビ 07/11（土）13:30～15:00

札幌テレビ 07/11（土）13:30～15:00

日本テレビ 07/12（日）15:00～16:30

MC：川島明（麒麟）、菊池風磨（timelesz）

進行：ウンチクん（声：秋山竜次（ロバート））

ゲスト：伊集院光、野々村友紀子、吉川愛

■【動画】timelesz ｢あくび｣MV（YouTube ver.）

timelesz ｢あくび｣のYouTube版MV

■関連リンク

番組公式サイト

https://www.ytv.co.jp/syakariki/