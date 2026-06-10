Omoinotake、TVアニメ『花ざかりの君たちへ』OP＆EDテーマ曲「FLASHBULB」「花束」のリリース日＆ジャケット写真公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Omoinotakeの新曲「FLASHBULB」「花束」の配信リリース日とジャケットデザインが公開。「FLASHBULB」は7月2日、「花束」は7月22日にそれぞれ配信リリースとなる。

■「FLASHBULB」は青春時代のきらめき、「花束」は秘めた恋心がテーマ

「FLASHBULB」は、 TVアニメ『花ざかりの君たちへ』第2期オープニングテーマとして描き下ろされた楽曲。瞬間的な光のような青春時代のきらめき、“君”がいるからこそ輝き出す日々の情景や感情を、駆け出したくなるようなサウンドにのせて歌っている。

エンディングテーマ「花束」は、日に日に大きくなっていく秘めた恋心を歌った一曲。“友達”で居続けるために、打ち明けることのできない心の葛藤を歌ったミッドテンポの楽曲となっている。

TVアニメ『花ざかりの君たちへ』 第2期、7月1日より順次放送開始される。

なおOmoinotakeは、2026年秋にメジャー3rdアルバムをリリース。さらにそのアルバムを携え、海外3都市を含む全14公演の全国ホールツアーを開催する。ツアーチケット（国内公演）は現在各プレイガイドにて先行受付中。アルバムの詳細は後日発表予定だ。

■リリース情報

2026.07.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「FLASHBULB」

2026.07.22 ON SALE

DIGITAL SINGLE「花束」

■関連リンク

TVアニメ『花ざかりの君たちへ』番組サイト

https://hanakimi-anime.com/

Omoinotake OFFICIAL SITE

http://omoinotake.com/