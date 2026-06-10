amazarashi、父親への思いを描いた新曲「クラウン新車で買ってあげる」配信リリース決定「父との別れと家族の思い出の歌です」

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amazarashiが、6月17日に新曲「クラウン新車で買ってあげる」を配信リリースすることが決定した。

■ジャケットは、漫画家・薄場圭による描き下ろしイラスト

本楽曲は、“父”という存在に向けた思いを描いた一曲。4月に行われたライブで初披露され、ファンの間で話題となっていた。

幼い頃の家族の記憶、車窓の景色、無口な車内、そしてもう伝えることのできない言葉。何気ない情景の積み重ねによって、簡単には整理しきれない感情を浮かび上がらせる、痛みとやさしさを内包した作品となっている。

あわせて本作では、漫画家・薄場圭とのコラボレーション企画も始動。公開されたジャケットは、薄場圭による描き下ろしイラスト。このたび公開された特設サイトでは、本企画のためにあらたに描き下ろされたイラストに加え、2021年に発表された薄場圭による短編漫画『僕とお父さんについて』本編も全編読むことができる。

薄場圭は、音楽を題材にした連載作品『スーパースターを唄って。』で注目を集める漫画家。同作は、貧困や喪失を抱えながらラップに救いを求める若者たちを描いた作品で、千原ジュニア、是枝裕和、堀越耕平、渡辺志保らから推薦コメントが寄せられるなど、漫画ファンのみならず音楽・カルチャーシーンからも高い支持を集めている。

今回のコラボレーションは、amazarashiが『スーパースターを唄って。』の単行本帯コメントを寄稿したことをきっかけに実現したもの。秋田ひろむは、「クラウン新車で買ってあげる」を制作するなかで、以前読んだ薄場圭の短編漫画『僕とお父さんについて』を思い出したとコメント。父との関係性や記憶の細部に、作品同士が響き合う接点を感じたことが、今回の企画へと繋がった。

一方、薄場圭も、10代の頃にamazarashiの音楽から大きな影響を受けてきたことを明かしながら、秋田ひろむの個人的な想いを受け取り、自身の物語の続きを描くような感覚で今回の描き下ろしに向き合ったことを語っている。

父への思いを描いたamazarashiの楽曲と、家族との距離や記憶を繊細に描いた薄場圭の作品世界。両者の表現が重なり合うことで、個人的な記憶が、聴き手や読み手それぞれの人生へと広がっていくようなコラボレーションとなっている。

さらに後日、「クラウン新車で買ってあげる」と『僕とお父さんについて』、それぞれの作品世界が交差するMVがYouTubeにて公開される予定だ。

また、本楽曲は6月15日放送のFM802『on-air with TACTY IN THE MORNING』にて初オンエアされることが決定。各詳細や今後の情報は、amazarashiオフィシャルサイトおよびSNSにて随時発表される。

メイン写真：「クラウン新車で買ってあげる」ジャケット写真

■amazarashi 秋田ひろむ コメント

父との別れと家族の思い出の歌です。

これまで書いてきた全ての曲は、この曲を作るための準備だったんじゃないかと思います。

この曲が出来上がって繰り返し聴いていると、以前読んだ薄場圭さんの漫画『僕とお父さんについて』を思い出しました。

僕と父との関係とはまた違いますが、気まずい距離感と不器用なコミュニケーション、車の助手席、キャッチボール、お墓など、僕の記憶とリンクしたんだと思います。

ダメもとでオファーしたら快諾してくださり、今回のコラボレーションが実現しました。とても嬉しいです。ありがとうございます。

僕の私的な歌ですが、薄場さんのイラストと合わさることで、普遍的な家族を描いた作品になるのではないかと想像しています。どうか楽しんでいただけたら幸いです。

■薄場圭 コメント

amazarashiが自分の10代中盤に与えた影響は凄まじいものでした。

10代中盤って「自分」を作っている期間だから、つまりamazarashiの音楽は、秋田さんの詩は、言葉は、自分の根っこに深く絡まって、染み込んで、自分の思想とか何やらを形成する大きな一部分になっています。しました。勝手に。

『クラウン新車で買ってあげる』のサンプルを初めて聴かせていただいた時に正直、「この曲のMVやジャケットなどに自分の要素が少しでも入ってしまうのはノイズなのではないか」と思いました。

でも自分が、秋田さんが過去の楽曲に込めた個人的な想いを勝手に血肉にしてきたのも事実で、きっとこのご依頼をいただかずに、一ファンとしてリリースされた後に聴いていても、また秋田さんの個人的な想いに勝手に共感していたんだろうと思います。

秋字、『僕とお父さんについて』の主人公です、の個人的な人生もまた、同じなんだと思います。別々のものとして、でも繋がるのならと思い、秋字の続きを少し描きました。久々に描いたら最初あんま顔が似なくて大変でした。最終的に似ました。

自分は、人の「共感」という能力が好きです。

他人の人生や他人の考えに勝手に自分を重ねて、励まされて、時には何かを教えられて、人生を形成していくなんて、傲慢ではあるけど、感情を持ってしまった僕たちにとって、とても大事な生きる術だと思うからです。

作り話を描くという行為は、実在すらしていない他人を作る行為です。罪悪感なく共感できる対象を作る行為なのかなとも思います。キャラクターにとっては一方的すぎる加害なので申し訳ないかもしれないです。やっぱり。

秋田さんが『僕とお父さんについて』にもし共感してくれたのなら、このコラボをきっかけに、この物語をふと手に取って下さった方々がもし共感してくれたのなら、自分の人生の一部分に重ねてくれたのなら、これほど嬉しいことはないです。

自分の為に描いた物語が誰かにとっても意味を持ち出すとか、棚ぼたにも程があるし、棚ぼたは好きです。

この度はこのような機会を頂けて、本当に感謝しています。

■リリース情報

2026.06.17 ON SALE

DIGITAL SINGLE「クラウン新車で買ってあげる」

■番組情報

FM802『on-air with TACTY IN THE MORNING』

06/15（月）06:00～11:00 ※08:00台オンエア予定

DJ：大抜卓人

■関連リンク

amazarashi×薄場圭「クラウン新車で買ってあげる」特設サイト

https://www.amazarashi.com//crown-shinsha-special/

amazarashi OFFICIAL SITE

http://www.amazarashi.com/