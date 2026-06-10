北は北海道から南は沖縄まで全国各地のご当地パンが一堂に集まるイベントが10日から鹿児島市で始まりました。人気で入手困難なパンも勢ぞろいし、訪れた人はかごいっぱいに買い求めていました。



（仁田尾美菜キャスター）

「山の形をした水色のパン。中にカレーが入っていて富士山カレーパンという山梨の名物。他にも全国の有名なパンが一堂に集まっている」





10日から鹿児島市のオプシアミスミで始まったのは、全国から個性あるご当地パンが集まる「全国パン博覧会」です。オプシアミスミでの開催は去年2月に続き2回目で、以前より種類を増やし、パワーアップしました。会場にはスイカの見た目をした宮城の食パン「スイカパン」に、宮崎発祥のジャリジャリした食感の「ジャリパン」など、120種類以上が一堂に会しています。鹿児島からは、「西郷どんのプレミアムブッセ」が並んでいます。こちらは、イベントの担当者が仕入れ難易度を調査した結果、入手困難ランキングでトップに輝いた長野県の「牛乳パン」です。ミルククリームを挟んでいて、軽い口当たりが特徴です。（仁田尾美菜キャスター）「フワフワで柔らかくてほんのりとした甘さを感じる。パンの甘さとミルクの甘さ両方感じて美味しい」（客）「子供にも食べさせられそう。柔らかくてクリームが牛乳というところ」高知の「ぼうしパン」も人気を集めていました。コッペパン生地の周りにカステラ生地を組み合わせた帽子型のご当地パンです。（仁田尾美菜キャスター）「サクサク。カステラ生地が甘くて口いっぱいに優しい甘さが広がる」その土地でしか手に入らない地元民に愛され続けるローカルパン。訪れた人は普段見慣れない全国各地のパンを前に心を躍らせながらかごいっぱいに買い求めていました。（富士山カレーパンを買った人）「青いカレーパンでちょっと気になった」（客）「県外にいたことがあるのでその時に食べていたパンや住んでいた時のパンに出会えた」（ブックスミスミオプシア・岡元謙弥副店長）「めったに見られないパンがたくさんあると思うので目で見て楽しんで帰ったら食べて楽しんでいただきたい」全国パン博覧会は6月14日まで行われます。