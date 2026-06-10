鹿児島市が建設を目指す新たなスタジアムは、与次郎地区の2か所を比較した調査が終わり候補地が絞られつつあります。そうした中、「スタジアムを考える会」が開かれ、全国各地の事例が紹介されました。鹿児島には、どんなスタジアムがふさわしいのでしょうか？



県サッカー協会やラグビーフットボール協会、鹿児島ユナイテッドFCが開いた「スタジアムを考える会」。県議や鹿児島市議など約30人が参加しました。





冒頭、日本サッカー協会の宮本 恒靖 会長のメッセージが紹介されました。（日本サッカー協会・宮本恒靖会長）「大切なのは、単に施設を整備することではなく、その場所でどんな時間や体験、人のつながりを生み出していくかだと思っています」鹿児島ユナイテッドFCの徳重剛代表が白波スタジアムの現状について説明しました。（鹿児島ユナイテッド・徳重剛代表）「陸上競技との併用ですので、前日に砲丸投げ、やり投げの競技をした翌日は、芝生はこのような状況。芝生にぼこぼこと穴があいている」サッカー以外の競技と並行して使うことの難しさを伝え、理解を求めました。10日、長崎スタジアムシティの整備に関わった担当者が講師として登壇しました。全国各地のスタジアムの動向を説明し、長崎スタジアムシティでは、駐車料金を高額に設定して事前予約制にしたり、アルコールを販売して公共交通機関の利用を呼びかけ渋滞対策をとったことなどが紹介されました。参加した議員からは、こんな質問がクラブに投げかけられました。（鹿児島市議会・山下要議員）「指定管理者として運営してくださいとお願いされたら稼ぐスタジアムを実現する自信があるか？」（鹿児島ユナイテッド・徳重剛代表）「整備がされるのであれば、そこが回るように。稼ぐの定義をどうとらえるかもあるが、頑張っていく覚悟でやっていくことはお伝えします」一方、県外の事例にふれた議員は…（県議会・平良行雄議員）「建設費用が全然違うなと思った。桁違いに鹿児島の場合は建設費用がかかる印象を受けた」参加した議員たちは、全国各地のスタジアムへの理解を深めていました。