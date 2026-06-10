フィギュアスケート男子で五輪2大会連続金メダルでプロとして活動する羽生結弦さん（31）が、NHKと人気デュオ「ゆず」によるNHK東日本大震災15年震災伝承ソング「幾重」とのコラボレーションが実現した。仙台市出身で被災経験がある羽生さん自らが振付を行い、楽曲に合わせた情感たっぷりの演技を披露。500回以上も楽曲を聞き込むなど本気の準備を経て、全力で舞った。今月11日以降にNHKで放送される。以下は演技後に行われた合同取材の一問一答。

――被災者でもある羽生さんが、震災から15年と震災伝承ソング「幾重」に合わせて演技をした。改めて震災を伝える意義について。

「15年という月日が経ったとしても、一生忘れることはないと思います。いろんな方々がいろんな経験の仕方で震災を経験した。もちろん東北だけでなく、関東の方も強い揺れを感じたかたもいらっしゃったと思いますし、実際に近畿の方々、九州の方々でも、揺れを感じなかったとしても凄くショッキングな映像があったり。いろんな形での傷がきっと残っているんだろうなと思います。ただ15年前を、大人として、記憶のある子どもとして経験した人間としては、一生残るかもしれないです。この15年間の間に生まれてきた、育ってきた命もたくさんある。そういった方々につらい記憶とかは絶対に押し付けたくないんですけど、こんなことがあったんだよということは届けていきたいなと。届けなければいけない義務があるのかなと、なんとなく自分の使命感として持っている。もちろん、震災の記憶がない世代たちにも、ゆずさんのこういう曲だからこそ届く思いもあると思います。また、実際に震災を経験して傷を抱えている方々、実際にまだまだ苦しいよという方々もきっといらっしゃると思う。そういった方々の傷に寄り添いながらも、少しでも未来が明るくなるようにという祈りを込めて滑らせていただきました」

――収録を1回目、2回目と終え、滑りの違いや、自身の中で気持ちを乗せていく中で変化などはあったか。

「自分で今回振り付けをさせていただいているので、正直、楽曲を聴いて体が動くままに、ということがありました。やはりフィギュアスケートの演技は凄く一期一会なところがあって、その時々で乗せられる感情や呼吸、スピード感、回転の速さなど本当に一度として同じものがない。そういった意味で、変わってしまったのかなという感じではあります。ただ、凄く音と歌詞と思いを大事にして表現させていただきました」

――自身がアイスストーリーでもコラボレーションした原摩利彦さんも携わった楽曲だった。その影響は。

「かなりありますね。曲づくりというか、曲が持つ雰囲気、ストリングスの重ね方、ピアノの入れ方が摩利彦さん独特のリズム感を感じている。僕自身が単独のアイスショーをさせていただいた時に、摩利彦さんと一緒に曲をつくっていただいて、コラボレーションさせていただいたという経験から、こういうふうに音を取っていきたいんだよねと、こういうふうな楽曲を通じて会話をしてきた経験があったので、より今回この楽曲を滑らせていただくにあたって、距離感が近くなっていたというか、より摩利彦さんがゆずさんと一緒に込めたかった気持ちが分かるような気がしたと思います」

――非常にゆったりと滑られている印象を受けた。どういった思いを乗せて表現したのか。振付へのこだわりは。

「凄く丁寧に氷を感じることをしていました。僕自身、震災を氷の上で経験して、最初の歌詞の方に波や静かな海みたいな単語が出てくるパートがあり、そこでハイドロブレーディングをするんですけど、その時に自分が実際に振付をしたリンクが僕自身が被災したリンクで。その時に、このリンク、凄く波打っていたなとか。こんなに静かな氷だけど、この時は凄く波を打っていて、本当に異常だったなということを凄く思い出していた。そういったことも含め、丁寧に、丁寧に氷を感じながら全部滑っていきたいなという気持ちがありました。また、会いたいというパートとか、会えないというパートとか。実際に言葉にしたいけど、言葉にしたらこぼれちゃいそうとか、実際に会えないとなっている時に後ろに下げられてしまうというか。世の中、現実に引き戻されてしまうことは凄い考えながら滑っていたので、そこにダッシュみたいな感じではなくて、走り出すわけではなく一歩ずつ歩んでいく、歩き出していく、未来に向かって丁寧に進んでいくんだ、ということは凄く振付とスケートで表現しようと思っていたことです」

――途中ででんぐり返しをして膝を抱えるシーンがあった。今までにはない表現だった。

「曲が展開としてふと変わるところでもあり、自分にとって過去のパートから現在のパートに変わるところだと僕は思っていて、実際に過去をずっと振り返っているところから膝を抱えながら月日が経っているというか、曲の展開が変わっていく時に時間が過ぎ去っていって、ふと目を覚ましたら、現在の状況が自分の周りにある。失われたものと進んでいるものが実際に目の前にあるという感情で振付を考えました」