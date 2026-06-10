フィギュアスケート男子で五輪2大会連続金メダルでプロとして活動する羽生結弦さん（31）が、NHKと人気デュオ「ゆず」によるNHK東日本大震災15年震災伝承ソング「幾重」とのコラボレーションが実現した。

仙台市出身で被災経験がある羽生さん自らが振付を行い、楽曲に合わせた情感たっぷりの演技を披露。500回以上も楽曲を聞き込むなど本気の準備を経て、全力で舞った。「いろんなものに寄り添っていかなきゃ、誰かの何かになれるようにとずっと滑っていた。その分、凄い緊張してプレッシャーもあったが、やり切れた」と語った。

「幾重」の編曲には、アイスストーリー「PREQUEL」でもコラボレーションした、映画「国宝」の音楽担当で知られる原摩利彦氏も加わっている。ポップスの独特のリズム感にフィギュアスケートを溶け込ませた。歌詞にも「海」など直接的な表現もあり、曲のイメージ通りの青色の衣装を選んだ。「実際に滑るあたり本当に大変で責任のあるものだなと感じた。聞けば聞くほどいろんな思いやいろんな人生が見えてくる気がして、それに寄り添わなければと一生懸命に思いながら滑っていた」と振り返った。

「あの出来事がなければ良かった」という本音もあるが、震災から15年を生き、さまざまな経験や出会いが「自分の人生に含まれている感覚がある」と言う。「あれを経験した上で僕たちはいろんなことを学んで、変わっていった。前に進む力をある意味では手にした」と話した。

11、12日の午後6時10分からNHK宮城県域放送の「てれまさ」TOHOKU HEART コーナーで放送予定。全国放送では、24日午後3時10分から「午後LIVE ニュースーン」で放送予定。ともに「NHK ONE」の見逃し配信（放送後1週間）で視聴可能。