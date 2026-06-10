《みんな平気で自分の写真載せてるけど、手足ない人の気持ち考えたことありますか?……っていう世界線にしたいのか、、、》

作家の乙武洋匡氏が6月9日午前、Xにこうポストした言葉が共感を呼び、10日12時時点で表示回数が2434万回となるなど、注目されている。

投稿の発端となったのは、モデルでタレントの藤田ニコルが6月7日、Xに投稿した、5月に生まれた第1子を抱いてお宮参りをした、着物姿の写真だった。この投稿に一部のXユーザーが《病気で子供産めない人の気持ち考えたことありますか?》と反発し、SNS上で論争が起こっていた。

スポーツ紙記者が言う。

「乙武氏は、このユーザーの投稿を引用したうえで、冒頭のようにポストしました。ただ単にお宮参りを報告した藤田さんの投稿への“揚げ足取り”のようなポストに、自身の体を例にあげて、釘を刺したというわけです。この投稿は話題を呼び、事故で脊髄を損傷して、車いすで活動しているアイドルグループ『仮面女子』の猪狩ともかさんも、《みんな平気で立ってる写真載せてるけど、下半身麻痺の人の気持ち考えたことありますか?……っていう世界線にしたいのか、、、》と、乙武氏のポストに同調する形で、6月9日の夜にポストしています。この猪狩さんの投稿も、10日12時時点で表示回数が134万回となっており、多くの賛同を集めています」

乙武氏の投稿について、Xには

《乙武さんのキレのある例え、最高すぎる。》

《乙武さんが言うと説得力が違いますね。》

などの共感するコメントが相次いでいる。

さらに、X上では乙武氏や猪狩の投稿に続いて、一部で“大喜利”状態に発展。

《みんな平気で結婚式の写真載せてるけど、友達も恋人もいない人の気持ち考えたことありますか?．．．．．．っていう世界線にしたいのか、、、》

《みんな平気でラーメンの写真載せてるけど、糖質制限している人の気持ち考えたことあります?》

などのポストもあがっている。

前出のスポーツ紙記者が言う。

「藤田さんに意見したXユーザーさんは、批判が強くなったためか、現在は鍵つきの非公開アカウントになっています。藤田さん自身は、10日深夜、自身のXで《私はめちゃくちゃ元気だし子育てに夢中でSNSにいる頻度も前より減ってるから傷ついたりもしてません 大丈夫だよー!!》などと心境をつづっています。乙武さんや猪狩さんの“名フォロー”のポストだけではなく、SNS上では藤田さんに《子育て頑張ってください》など応援のコメントが多く寄せられています」

乙武氏、そして猪狩はまさに体を張った投稿で、SNSの過激な反応に一石を投じたのだった。