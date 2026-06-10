タレントの大沢あかね（40）が2日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）にマンスリーパートナーとしてゲスト出演。芸能活動の休業中に「元気をもらった」テレビ番組を明かす場面があった。

大沢は09年にお笑いタレント・劇団ひとりと結婚。10年に長女、16年に長男、19年に次女を出産。第3子を出産した後、2年半育児のため休業した。

大沢は「バラエティーを3年ぐらい休んでいたから。子育てで」と回顧し、「今の人たちは」休業前の活躍を知らないと語った。

休業中は「ずっとひたすら子育てですよ。家事とか」と大沢。「送って、上の子お迎えに行って。みんな時間がバラバラだから、習い事連れていってとか、スケジュールのパズルしてとか」と語り、「だから自分の時間が取れなくて、美容も何もしてこなかったんですよ」と最近美容に目覚めたとした。

当時の心境については「私も別に休みたくなかったんですけれど、しょうがないよねって家族で話して。休まないとにっちもさっちもいかないみたいな感じで」と吐露。早くテレビに出たい気持ちは「ありましたよ」「しようがないなという思いもありつつ、悔しい思いもありつつ、でも今の自分の一番の優先順位は子供だから仕方ないなという感じでしたからね」と続けた。

パーソナリティーのバービーが、産休中に「FUJIWARA」原西孝幸のゴリラのモノマネをテレビで見て大笑いし「救われたんです」と語ると、大沢は「そういうのってありますよね」と同調した。

「育児中って赤ちゃんと家に2人きりで。正直ちょっと息詰まる部分ってあったりするじゃないですか」と言及し、「それこそあたしは『太田上田』っていう、中京（テレビ）でやっている、太田（光）さんと上田（晋也）さんが2人でしゃべる番組があるんですけれど。それが大好きで。それを見て元気をもらったりとか」と振り返った。

「もうあとは教育テレビ。うちの娘の時代の、お兄さん出てきただけで泣いちゃうみたいな。だいすけおにいさ〜ん！みたいな。あたしの青春でもある、みたいな」としみじみと話した。