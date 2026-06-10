6月9日、元「モーニング娘。」の辻希美が、バラエティ番組『踊る! さんま御殿!!』（日本テレビ系）に出演した。高校生になった長男に関するエピソードを語ったが、その内容がSNSをざわつかせている。

この日は、「パパママの心配事を解消」がテーマで、瀬戸朝香やギャル曽根、照英など、子どもを持つタレントが出演し、子育ての悩みについてトークを展開した。辻は、15歳になった長男に関する悩みを語った。

「中学時代、長男は野球に没頭していて、女性の友人が少ない環境だったそうですが、高校生になり、遊び方が変わったと告白しました。辻さんは『女の子と遊ぶようになったんですけど、どんな女の子と遊んでるのか? とりあえず家に呼んでもらって。男の子も女の子も、みんなで遊んでるって感じだったから、じゃあ全員、ウチで遊ぼって。もう、ずっと女子をガン見。女子が4人いたんですけど』と、長男の女生の友人を自宅に呼んだ際、“観察”していたことを明かしたのです」（スポーツ紙記者）

さらに、高校生になって長男の行動範囲が広がったとして、「どんな子と、何をしてるのかわからないし。だから、もうレシートとか見て、何時に何を食べたとか（調べる）」と、子どものレシートをこっそりチェックしていることを告白。辻のエピソードトークにスタジオは驚きに包まれた。Xでは、

《ここまでくると過干渉すぎて》

《辻ちゃん怖…この放送見て、長男の女の子の友達とか彼女はどうしたらいいの》

《男からしたら母親に何もかも知られるって絶対嫌やわ》

など、困惑する声が見受けられた。

「辻さんの話しぶりは、とくに長男の異性関係を気にかけている様子でした。高校生になれば交友関係が変わり、どんな友人と遊んでいるか、母親として心配になるのは自然なことでしょうが、わざわざ家に呼んでひとりひとりチェックしたり、レシートまで確認したりする様子から、過保護だという意見が集まってしまったのです」（芸能担当記者）

辻は、俳優の杉浦太陽との間に、5人の子どもをもうけている。バラエティ番組やYouTubeで子育ての様子を発信することも多いが、過去にも、息子との距離感がSNSで話題になることがあった。

「4月に、YouTubeで朝食を準備している動画を投稿したときのことです。辻さんが料理をしていると、中学生の次男がカラオケに行くからと、辻さんにお小遣いを求めました。朝早くから、カラオケに行くことに関して、三男が『デート?』と辻さんに聞くと、『絶対デートでしょ』と笑いながらイジったのです。

多くの人が視聴するチャンネルでの“公開デートイジり”に関して、SNSでは《男子にこれはきつい》という声があがっていました。かねてから、辻さんは子どもたちとのプライベートなやり取りを発信してきましたが、今回の長男の件しかり、年ごろの息子がもっとも嫌がる異性に関する話題までさらけ出すため、オープンすぎる私生活に疑問を持たれることもしばしばです」（同前）

子どもの交友関係に気をもむのは当然だが、ときには優しく見守ることも必要だ。