「ニーズが見えない」国の卵子凍結モデル事業　実施予定わずか5県にとどまる　地域差の実態が浮き彫りに【スポットライト】

健康な女性が、仕事の都合などで将来の妊娠や出産に備えて卵子を凍結保存する「社会的卵子凍結」の助成制度をめぐって、地域格差が課題となっている。

政府は今年度からはじめる新たなモデル事業（「卵子凍結による妊孕性（にんようせい＝こどもを授かるための能力）温存等にかかる課題検証のためのモデル事業」）で、卵子凍結を行う未婚の女性には1人・1回あたり20万円を支援する。国は、その費用を都道府県に支給する。

最も、この事業はがんや不妊治療として行うのでは無い、健康な女性による卵子凍結についての実態データを収集し、今後の制度設計を検討するための「課題検証」が目的だ。支援を受けるにはまず都道府県がこのモデル事業に参加する必要がある。

社会的卵子凍結をめぐっては、東京都と山梨県はすでに独自の助成制度を実施。市区町村でも、東京・港区や千代田区、千葉・柏市、兵庫・姫路市なども独自の支援を行っている。

地域による格差の解消も期待されるこのモデル事業について、自治体はどう受け止めているのか。

「実施予定」はわずか5県

フジテレビ調査報道『スポットライト』では、全国47都道府県を対象にアンケートを実施し、参加意向や課題について尋ねた。

47都道府県のうち、アンケートに回答したのは44の自治体。このうち、今年度中に国の卵子凍結をめぐるモデル事業を実施する予定と回答したのは山形県、神奈川県、滋賀県、岡山県、福岡県の5県にとどまった。

「実施予定」と回答した県の関係者は、取材に対し「秋頃から開始できるようにしたい」と語った。

一方、「検討中」と回答した自治体は17府県。「実施予定はない」と回答した自治体は22道県にのぼり、多くの自治体が慎重な姿勢を示した。

なぜ導入を見送る自治体が多いのか。

アンケートからは、社会的卵子凍結をめぐる複数の課題が浮かび上がった。

最も多かったのは「ニーズが把握できていない」（10件）

実施予定がない理由として最も多かったのは、「希望者数・ニーズを把握できていない」で10件にのぼった（「実施予定なし」の22道府県が回答。複数回答可）。

他の回答を大きく上回り、多くの自治体がまず需要の把握そのものを課題としていることが分かった。

「県内にどの程度の需要があるか分からない」、「まずは実態を見極めたい」といった声も寄せられた。

ある自治体は、「ニーズがどの程度あるのか分からない中で、新たな事業を立ち上げることは難しい」と回答するなど、行政現場の戸惑いがうかがえる。

「まずは正しい知識の普及を」（3件）

次に多かった理由は、「正しい知識の普及・理解促進を優先すべき」で3件だった。

ほかにも、「子どもをもつことは自由に選択できることを踏まえたライフデザイン形成支援の一環であるプレコンセプションケア（将来設計を考えた健康管理の取り組み）の普及が優先」、「妊娠や出産に関する正しい知識の普及を進めたい」といった声が寄せられた。

地方で浮き彫りになる医療体制の課題

医療体制への懸念も目立った。

実施予定がない理由としては、「医学的理由による卵子凍結を優先すべき」（2件）、「県内に実施医療機関がない、または医療提供体制が未整備」（2件）との回答があった。

「社会的卵子凍結」は、排卵誘発や採卵、凍結保存など高度な生殖補助医療を伴う。

自治体からは、「実施できる医療機関が限られている」、「専門医や胚培養士が不足している」、「県内で凍結・保存から体外受精までを完結できる体制が整っていない」といった課題も挙げられた。

都市部では生殖医療機関が集積している一方、地方では受け皿そのものが少ない地域もある。制度を作っても利用できる医療機関が近くになければ、実際には活用しづらい実態もある。

取材した北関東在住の女性(30代後半)や、九州地方在住の女性(30代後半)は、「地元には社会的卵子凍結に対応する医療機関がなかった」として、東京都内のクリニックに通院するなど、高額な採卵費用や保管費用に加え、交通費や宿泊費の負担にも苦慮していた。

さらに、「『社会的卵子凍結』という選択肢自体が地元では浸透していないので、職場や友人にも話しづらい」と打ち明ける。

支援制度だけでなく、医療アクセスや社会的な理解にも地域差が存在している実態が浮き彫りになった。

効果や倫理面への慎重な見方も

このほか、「社会的卵子凍結の効果やニーズ、倫理的な側面等を含めた十分な検証がなされておらず、母体等への健康面のリスクも否定できない中、公費で助成することの妥当性を判断することが難しい」（2件）との意見や、「実施主体である都道府県には、長期にわたるデータ連携等、継続的な関与が求められており、実施体制の構築には十分な検討が必要」（2件）として、長期管理や事業運営への懸念を示した自治体もあった。

さらに、「モデル事業の状況を見て判断したい」「学会見解を踏まえて慎重に判断したい」など慎重なスタンスが目立った。

国の「35歳以下」に疑問の声も

今回の国のモデル事業では対象を原則35歳以下としている。しかし、この年齢設定について疑問を呈する自治体もあった。

東京都では39歳以下を対象とした助成制度を実施しており、利用者の中には30代後半の女性も少なくない。

アンケートでは、「36歳以上の女性からも相談が寄せられている」「現場のニーズと制度設計にずれがある」といった指摘があった。

卵子の質や妊娠率を考えれば若い年齢での凍結が望ましいという医学的な考え方がある一方、結婚や出産をめぐるライフプランは人それぞれだ。

実際に制度を利用したいと考える女性の年齢層と、国が想定する対象年齢との間にギャップが存在している可能性もある。

FNNが5月に実施した世論調査では、「35歳まで」との国の線引きについて、「妥当だ」と回答した人＝48.4％が、「妥当ではない」と回答した人＝42.4％を、やや上回った（「分からない・答えない」は9.2％）。

国が始めるモデル事業は、自治体のニーズをうまく捉えられているのか、どのような支援が必要なのか、今回の私たちのアンケート調査が、その議論の出発点となってほしい。

（調査報道統括チーム 阿部桃子）