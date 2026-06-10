飼い主さんが出かけることを察して不機嫌そうな表情を浮かべる猫。ふと足元を見てみると…？行ってほしくないという強い意思を感じる行動が反響を呼んでいます。

注目を浴びている投稿は記事執筆時点で12.4万回も表示され、1.1万いいねを記録。「かわいい」「猫が乗れるものは猫のものです」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：耳を横に伸ばして『不満そうにしていた猫』→足元には……可愛すぎる行動】

お出かけ断固反対！

Xアカウント「とりねゆこ」に投稿されたのは、猫の『コンタ』くん。何やら不満そうな表情を浮かべてイカ耳になっていたというコンタくん。どうやら飼い主さんが出かけようとしているのが嫌だったそう。

きっと拗ねていたのでしょう。そんなコンタくんの足元をよく見ると、飼い主さんを行かせまいとしているのが一目瞭然だったといいます。

なんと飼い主さんのカバンの上に座っていたのだとか。コンタくんがカバンにすっかり乗っていて、とてもカバンをとれる状態ではなかったそう。普段は触られるのを嫌がることもあるというコンタくん。この日は押しても引いても降りてくれる様子はなかったとか。

飼い主さんが帰ってきたのに…

引き留めるコンタくんを振り切り、出かけなければいけなかった飼い主さん。コンタくんが待っているだろうと帰宅すると、残念なことにコンタくんにほったらかしにされてしまったそう。なぜなら同居猫の『ハナ』ちゃんとイチャイチャしていたからだとか。

出かけてしまった飼い主さんから、ハナちゃんに心変わりしたかに見えたコンタくん。ですが、夜には再び飼い主さんとカバンのそばにいたそう。また出かけて行かないように見張っていたのかもしれません。飼い主さんが大好きなコンタくんなのでした。

カバンに乗ったコンタくんの姿を見た方たちから「これは降りないイカ耳」「聞く耳を持ちません」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「とりねゆこ」では、コンタくんたちの可愛い姿がたくさん投稿されています。ツンデレな猫たちの愛おしい行動が注目を集めています。

写真・動画提供：Xアカウント「とりねゆこ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。