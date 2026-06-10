飼い主さんの膝の上は、多くの猫ちゃんの癒しスポット。そんな飼い主さんの膝の上をめぐる猫ちゃんたちの戦いが、15万表示を超えて話題となっています。お互いに一歩も譲らない猫ちゃんたちの光景には、「負けられない戦いがそこにはある」「なんたる大技をｗ」と、たくさんの声援が寄せられることとなりました。

【写真：膝の上でくつろぐ猫→もう1匹が近づいてきた結果…絶対に『場所を奪われたくない猫の行動』】

『飼い主さんの膝に乗りたい白猫ちゃん』VS『絶対膝の上を奪われたくない茶白猫ちゃん』

Xアカウント『ジョーは犬&猫と共に古民家で暮らしている』に、飼い主さんの膝の上をめぐる激しいバトルの光景が投稿され注目を集めています。

その光景に登場するのは、全身真っ白な姿が美しい猫ちゃんと、茶色と白のタビー模様がチャームポイントの猫ちゃん。

ある日、飼い主さんの上でくつろごうと、飼い主さんのところへやってきた白猫ちゃん。しかし、そこにはすでに先客の姿が。飼い主さんの膝の上では、茶白猫ちゃんがひと足先にくつろいでいたのでした。

しかし、最高の癒しスポットである飼い主さんの膝の上を諦めきれない白猫ちゃん。

そこで白猫ちゃんが飼い主さんに近寄ってみたところ…茶白猫ちゃんは、前足と後ろ足を使って白猫ちゃんの顔面を思い切りキック！

飼い主さんの膝の上に乗りたい白猫ちゃんと、絶対に膝の上を奪われたくない茶白猫ちゃんの戦いのゴングが鳴り響くことになったのでした。

別の日には、白猫ちゃんが…

この日は茶白猫ちゃんに押され気味だった白猫ちゃんですが、別の日には茶白猫ちゃんに見事なジャブを打つ姿が見られたそう。どうやら、やられっぱなしの白猫ちゃんではないようです。

たまにはそんな激しい戦いが勃発するふたりですが、普段は隣に並んでまったりとくつろぐ時間が大好きな仲良しさん。

そんなふたりが取り合いになってしまうほど、飼い主さんの膝の上は猫ちゃんたちにとって魅力的な場所ということなのかもしれません。

飼い主さんの膝の上をめぐって戦う猫ちゃんたちの光景には、「かわいい♡」「お膝に乗るためには、威厳もプライドもかなぐり捨てる白猫ちゃん」「白猫ちゃんの顔が肉まんのてっぺんみたいになってるｗ」と、温かい笑いが起こることに。

Xアカウント『ジョーは犬&猫と共に古民家で暮らしている』では、そんな猫ちゃんと家族たちの、賑やかで平和な日々が綴られていますよ。

猫ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「ジョーは犬&猫と共に古民家で暮らしている」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。