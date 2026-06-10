「妊娠前の健康管理」を意味する「プレコンセプションケア」について、短大生たちが学びました。企画した福岡県飯塚市の担当者は、妊娠や性に関する正しい知識を早い時期から持って、将来を考えてほしいとしています。

■中村安里記者

「こちらの短期大学では、学生たちが意見交換しながら、妊娠やライフプランについて学びを深めています。」



福岡県飯塚市の近畿大学九州短期大学で6月10日、保育科の1年生を対象に開かれたのは、プレコンセプションケアの講座です。





プレコンセプションケアとは、年齢や性別、妊娠を希望する・しないにかかわらず、早い段階で性や妊娠について正しい知識を持ち、自身の健康やライフプランと向き合ってもらおうというものです。■福岡県プレコンセプションケアセンター 助産師・道園亜希さん「健康な妊娠・出産のチャンスを増やして、次世代の子どもを、より健康にするという目的もあります。」厚生労働省が6月3日に公表した人口動態統計によりますと、去年の出生数は67万1236人で過去最少となりました。1人の女性が生涯に産む子どもの数を示す合計特殊出生率も、1.14で過去最低となっています。今回の講座を企画した飯塚市も、少子化への危機感を抱いていました。■飯塚市 こども若者支援課・森周一課長「産む場合のプランの作成も、若いうちから考えないと少子化に歯止めがかからないと思っていますので、この取り組みは推進していきたいと考えています。」

講師はおよそ30人の学生に対し、妊娠や出産にとどまらず、パートナーや子どもへの関わり方、こころと体の健康などについて幅広く伝えました。



■助産師・道園さん

「もし皆さんがこれから自分の未来を考えたときに、子どもがほしいな、いつか妊娠したいな、今はそう思わないけれど（将来）そう考えるかもなと思ったら、今、健康をしっかり保っておくことで、未来の選択肢がすごく増えます。」



■学生

「僕は生物学的に男性なのですが、だからといって女性の生理のことなどを知らないふりをしないで、しっかりと知ろうとすることが大事だと思いました。」

「（結婚や出産は）したいなと思っています。食生活を考えていきたいと思いました。」



出産を考える人もそうでない人も、誰もが人生の選択を大切にできるように。選択肢を狭めないためにも、正しい知識を持ち、健康管理に気を付けてほしいと講師は話していました。