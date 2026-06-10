漫才師のオール巨人(74)が10日、自身のX(旧ツイッター)を更新。“UFO”写真を公開した。



【写真】窓を開けてもこの光…地球で悪さするんやったら、パンパンやで！

「空を撮影してると??何これって有りますよね…僕それがたまにあって…」とつづり、4枚セットの写真を投稿。2019年に公開して話題となった夕焼け空の“赤いUFO”と並べて紹介したのは、白い光の筋が2本、空に浮かぶ画像だ。



「UFO研究会のメンバーの阪神ちゃんが．撮れる人はよく撮れるんやで!って言ってました」とつづり、山の上空に浮かぶ黒い影の画像も添えた。ファンの「わあ すごーい」という反応へ答えるように、「皆は蛍光灯とか言いますが、車の窓を開けてのカシャ やっからねえ この細長いのが形を変えるんです」と正体不明の光に巨人も困惑している様子だ。



フォロワーからは「巨人さんを見て宇宙人は『うわ。侵略やめとこ。』と思ったりして」といったコメントも寄せられたが、巨人は「僕は戦いますよ!いや宇宙人と仲良くなろう」と冗談めかして返答。再び出会った光の物体に、「ほんとにこれって何ですね」とファンの間でもナゾが広まっている。



（よろず～ニュース編集部）