東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気メモです。梅雨前線のある法則についてお話します。



『梅雨前線七五三の法則とは？』



梅雨前線七五三の法則とは、自分が住んでいる地域から梅雨前線がどれくらい離れた所にあるかによって、大体の天気も分かるという法則です。



ポイントは7と5と3です。



自分の住んでいる地域が梅雨前線から700キロ以上離れていたら、天気は晴れとなります。同様に、500キロ程度だとくもりに、300キロ以下だと雨になります。

もっと具体的に言うと、福岡市に住んでいると仮定して、この距離を見ていくと、福岡市から300キロ南は鹿児島県本土の南端、大隅半島の先くらいにあたります。



九州本土に梅雨前線がかかれば福岡ではほぼ雨と言えます。



500キロ南は屋久島と奄美大島の中間くらい、700キロ南は奄美大島と沖縄本島の中間くらいにあたります。



沖縄付近にまで梅雨前線が南下していれば、ほぼ晴れと言えそうです。



もちろん、これだけで天気が決まるわけではありませんが、梅雨前線七五三の法則は、天気を予想する上でかなり参考になる法則です。

では実際に、11日の天気図で天気を予想してみましょう。梅雨前線は沖縄本島にかかっています。ということは、福岡の天気は晴れとなりそうです。



皆さんも天気図を目にした際は、この法則を思い出してぜひ天気を予想してみてください。