◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝６月１０日、栗東トレセン

ため込んだエネルギーを、ラストで爆発させた。メイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は栗東・ＣＷコースで単走。楽な手応えで直線に向くと、持ったままで加速した。ゴール前で、闘志に一層火が付き、豪快なフォームで脚力をアピール。ラスト１ハロンは１０秒９を叩き出した。この日の最速タイをマークした同馬を調教後、武豊騎手が石橋調教師とともに“出待ち”。騎乗はしていないが、相棒の鼻面をなでてねぎらった。

暴走ではない。道中は我慢が利き、頭を上げたがるしぐさも許容範囲。全体６ハロンは８３秒３と特段速くないが、これが示すのは、冷静なペースで脚をためたということだ。先週見せた、ゴール前で気を抜く面もなし。馬体はシャープで、大阪杯の出来を維持しており、石橋師は「状態に関してはいいと判断している。抜群の動きをしているように思った」と胸を張った。

以前はテンションが上がりやすく、追い切り以外の調教でも折り合いを欠くことがあった。年を重ねるにつれ落ち着きが増し、指揮官は「そういう意味で成長がうかがえる」と“大人の余裕”を感じ取っている。

もちろん、レースでの不安はゼロではない。しかし、手綱を執るのは武豊だ。先週の安田記念で最年長Ｇ１制覇を達成したレジェンド。トレーナーも「当日ゲートを切って、豊くんに任せるしかないと思っています」と信頼する。武豊自身も「（最年長記録を）再更新できればいいですね」と意欲十分だ。

勝てば１３、１４年のゴールドシップ、２０、２１年のクロノジェネシスに続く３頭目の連覇。ゴールドシップとの父子連覇となれば史上初の快挙だ。「タバルは一生懸命走ってくれると思いますし、そのような状態に持ってきました」と石橋師。春のグランプリで、再び主役に輝く。（水納 愛美）