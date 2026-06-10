海外オークションへの出品を請け負うとウソを言い、高級腕時計をだまし取ったとして、29歳の男が逮捕されました。男は元中日ドラゴンズ・山粼武司さんの息子です。

【写真を見る】元中日ドラゴンズ･山粼武司氏の息子(29)を逮捕 海外オークションで高値で売れるとウソ… 男性から高級腕時計をだまし取った疑い

逮捕されたのは、住居・職業不詳の山粼大貴容疑者29歳です。警察によりますと、山粼容疑者は2024年11月に東京都内で知人を介して知り合った会社役員の65歳の男性に対し、「腕時計を預けてもらえれば海外のオークションに出品し、高値で売れる」などとウソを言い、腕時計1本 時価685万円相当をだまし取った詐欺の疑いがもたれています。

“代金受け取れない…” 男性が不審に思い警察に相談

男性が代金を受け取れないことを不審に思い、警察に相談して事件が発覚しました。調べに対し山粼容疑者は、容疑を認めているということです。



関係者によりますと、山粼容疑者は元中日ドラゴンズ・山粼武司さんの息子で、警察は同様の被害が約7000万円あるとみて、余罪を調べています。