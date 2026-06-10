◆報知新聞社後援 第７５回全日本大学野球選手権記念大会 ▽２回戦 慶大７―０函館大＝８回コールド＝（１０日・神宮）

５年ぶり１３度目の出場となった慶大が、１６年ぶり４度目の出場の函館大を８回コールドで下し、８強入りを決めた。今秋ドラフト候補左腕の渡辺和大投手（４年＝高松商）は、最速１４６キロの直球にスライダー、チェンジアップなどを交えて６回２安打無失点、１０奪三振の好投でチームの勝利に貢献。１１日の準々決勝では日体大（首都大学）と対戦する。

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慣れ親しんだ神宮のマウンドで、渡辺和が躍動した。初戦で上武大を下し、勢いに乗る函館大打線を６回２安打無失点に封じ込め、８回コールドでの８強入りに導いた。「全体的にはストライク先行で、打者に的を絞らせない感じで投球ができた」と、冷静に投球内容を振り返った。

勝負のポイントは初回だった。函館大は上武大戦で初回先頭打者弾などで２点を奪って２―１で勝利。勢いに乗る相手打線に対し、「野球は流れのスポーツ。一番嫌だったのが、初回に本塁打を打たれて打線を乗らせること。初回はじっくり、何を狙っているのかとか、考えながら」。先頭に四球は与えたが、注意深く打者を観察して初回にイニング別で最多の２３球を費やした。相手打線の傾向などを分析し、６イニングで１０三振を奪った。

春はリーグ最多７勝、防御率１・２８で最優秀防御率とベストナインを獲得した。注目度が増し、多くのスカウトが熱視線を送った今大会初マウンドで成長した姿を披露。巨人・斉藤スカウトは、「立命大・有馬（伽玖）、関大・米沢（友翔）、大商大・星野（世那）など、今年はいい大卒左腕がそろう中で、同じようなラインまで（評価が）上がってきている」と説明した。

連戦となる１１日の準々決勝では、日体大（首都大学）と激突する。「僕たちは（大学）４冠を目指している。しっかり優勝を取らないと何も意味がない。そこだけを目指して一戦、一戦頑張りたい」。見据えるのは、２１年以来５年ぶりの大学日本一だけだ。（小島 和之）