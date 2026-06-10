Aぇ! group、「PRIDE」ミュージックビデオ公開 プレミアページきょうオープン
4人組グループ・Aぇ! groupの楽曲「PRIDE」のミュージックビデオが、19日午後7時からプレミア公開されることが決まった。
【写真】カッコイイ…”Runway”に立つAぇ! group
17日にリリースされる4thシングル「でこぼこライフ」の共通カップリングである同楽曲は、Aぇ! groupがジュニア時代から大切に歌い続けてきたロックナンバー。Aぇ! groupがバンドとして前進し続ける覚悟が力強く表現されており、長年にわたり音源化を望む声が寄せられていた。
プレミアページは、きょう10日からオープンしている。
【写真】カッコイイ…”Runway”に立つAぇ! group
17日にリリースされる4thシングル「でこぼこライフ」の共通カップリングである同楽曲は、Aぇ! groupがジュニア時代から大切に歌い続けてきたロックナンバー。Aぇ! groupがバンドとして前進し続ける覚悟が力強く表現されており、長年にわたり音源化を望む声が寄せられていた。
プレミアページは、きょう10日からオープンしている。