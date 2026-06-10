1989年11月に亡くなった俳優松田優作さんの長女で歌手、タレントの松田ゆう姫（38）が10日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に水曜コメンテーターとして生出演。新妻の立場から新婚夫婦間の放屁（ほうひ）について問題提起した。

今放送のメールテーマは「もう時間の問題と感じていること」だった。松田は今年1月にDリーガーでアーティストのKTRこと後藤慶太郎との結婚を発表。新妻の松田が「この前あっち（夫）が調べものをしていて。かわいらしくちょこんと（隣に）座ったはずが『ポンッ』って出ちゃったの。私から」と切り出した。

「彼はそれを聞いても調べ物を止めなかったんですね。ツッコまなかった。だから私も『テヘッ』みたいなのをやりたかったところなんですけど、それもできずになかったことになってるわけですよ」と状況を説明した。

MCの垣花正から「聞かない振りしてあげたんじゃなくて？」と聞かれた松田は「そうなんだと思うんだけど。でもちょっと気持ち悪くない？」と投げかけた。MC大島由香里からは「言うしかないんじゃないですか」と催促され、松田は「この前の『ポン』だけど…」と言って自ら爆笑。水曜コメンテーターの小原ブラスからは「その時にすぐ言わなあかんわ。時間たったら駄目」とツッコミを浴びた。そんな松田は「自分から言えばよかったんですよ」と自らを納得させていた。