アーティスト・GOMA個展「ひかりの世界 ―変わる世界、変わらないひかり―」7月3日からゴールドウイン東京本社で開催

株式会社ゴールドウインは、2026年7月3日（金）から7月28日（火）まで、東京本社1階イベントスペース（東京都港区北青山）にて、アーティスト・GOMA（ゴマ）による個展「ひかりの世界 ―変わる世界、変わらないひかり―」を開催する。

本展は、GOMA氏が描き続けてきた点描画作品を中心に、ひかりを用いたテキスタイル作品、ディジュリドゥの音響、映像作品により五感を研ぎ澄ます特設空間によって構成された、没入型の展覧会。

ゴールドウインは、パーパスに掲げる「人を挑戦に導き、人と自然の可能性をひろげる」のもと、人の身体性だけでなく感性や内面にも働きかける体験価値の創出に取り組んでおり、本展を通じて、変化の時代における希望や再生、人と自然のつながりを見つめ直す機会を提供する。

変化の時代に問いかける、「変わらないひかり」の価値

GOMA氏は、オーストラリア先住民の伝統楽器ディジュリドゥの奏者として国内外で高い評価を得る一方、2009年の交通事故をきっかけに高次脳機能障害を発症し、活動休止を経験した。

記憶の混乱や意識の変容と向き合うなかで、GOMA氏が繰り返し見たのが「ひかりの世界」であり、その光景を書き留めるようにして生まれたのが現在の点描画作品群だ。

GOMA氏の作品は、目に見える風景の再現ではなく、言葉にならない感覚や記憶、そして内面の深い領域を可視化する表現として、多くの人に再生や希望の感覚を届けてきた。本展は、GOMA氏が発表し続け、多くの人々に再生への希望を届けてきた「ひかりの世界」の最新章となる。

ゴールドウインとの対話から生まれた本展では、激変する現代社会において、あらためて「変わらないもの」の価値を問い直す。

サブタイトルにある「変わらないひかり」とは、変化や喪失を経験してもなお失われることのない、人の内側に灯り続ける希望や可能性へのまなざしが込められている。

《ひかり》2019年Acrylic on Canvas

《Pinkflower Mandala》2017年Acrylic on Canvas

《ひかり Hikari》2025年Acrylic on Canvas

《Hikari (Crystallized)》2024年Mixed Media/crystallized quartz

展示のみどころ

1. GOMAの代表作「ひかりの世界」を体感する点描画展示

事故後に出会った「ひかりの記憶」をもとに描かれる、緻密な点描画作品を展示。GOMA氏の表現の核に触れることができる構成。 2. テキスタイル作品と空間演出

本展では、絵画に加え、色彩が織りなすテキスタイル作品も展開する。会場全体を通じて、視覚と感覚に働きかけるインスタレーションを構成。さらに、フレグランスブランド「AHARE」と共同開発した香りが空間全体を包み込み、来場者の感覚に多層的に働きかけるインスタレーションを構成する。 3. 音と映像による没入体験会場では、GOMA氏の原点であるディジュリドゥの音響を取り入れ、作品世界に視覚だけでなく聴覚からも深く没入できる空間を演出。さらに、独自の映像作品を、全身で体感できる特設シアターを設置。自身の感覚や内面と静かに向き合う時間を過ごせる場として構成している。

会期中イベント

■トークセッション＆ミニライブ7月18日（土）18:00より、GOMA氏と親交のある映画監督・安藤桃子氏をゲストに迎え、トークセッションを開催。 あわせてGOMA氏によるミニライブを実施し、 展示作品とともにその表現世界を多角的に体感できる特別プログラムとなる。

※トークセッション＆ミニライブは事前申込制。詳細・申込方法は特設サイトにて。※7月18日（土）の通常展示は16:00まで。 ■ギャラリーツアー会期中、 GOMA氏によるギャラリーツアーを実施。作品の制作背景や本展のコンセプト、展示空間に込めた意図について、GOMA氏自身が解説する。アーティストの言葉を通して、作品や展示空間への理解をより深められる機会となる。

【開催日時】7月10日（金）23日（木）28日（火） 各日18:00〜19:00 ※事前申込不要

■スペシャルアイテム

本展の体験や余韻を日常の中でも感じられる限定プロダクトを会場にて販売。

アートブックGOMA氏の世界観を一冊に凝縮した、本展のための特別なアートブック。展示の記憶とともに、GOMA氏が描き出す色彩やイメージの広がりを自宅でも楽しめる。

ルームフレグランス「AHARE」と共同開発したオリジナルルームフレグランス。展示の世界観をもとに調香した香りを通じて、会場で感じた空間の余韻を日常の中でも楽しめる。

ひかりの世界 ―変わる世界、変わらないひかり―」 に向けて アーティスト・GOMA コメント

人は自然の中にいると、自分が大きな流れの一部であることを思い出します。僕が描く「ひかり」も、ただ目に見えるものではなく、人の記憶や感情、生命の始まりにつながる存在です。今回の「ひかりの世界 ―変わる世界、変わらないひかり―」というタイトルには、時代や景色が変化しても、人の心の奥にある大切な感覚や原風景は変わらず存在している、という想いを込めました。Goldwinが大切にしている、自然とのつながりや、身体を通して自然を感じることと、僕が表現している世界には共通点を感じています。今回の展示が、自分自身の中にある静かなひかりや、新しい感覚と出会う時間になれば嬉しく思います。

開催概要

GOMA

展覧会名：ひかりの世界 ―変わる世界、変わらないひかり―会期：2026年7月3日（金）〜7月28日（火）※7月18日（土）はイベントのため16時閉館会場：株式会社ゴールドウイン 1階イベントスペース（東京都港区北青山 3-5-6 青朋ビル）東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道」駅から徒歩4分、銀座線「外苑前」駅から徒歩6分主催：株式会社ゴールドウイン開館時間：11:00〜19:00料金：無料特設サイト：https://goldwin-event.i.goldwin.co.jp/goma-exhibition/