県内有数のトマトの産地・燕市で『大玉トマト』の出荷が最盛期を迎えています。



丸々と大きく育ったトマト。燕市の農家では大玉トマトの出荷の最盛期を迎え、ひとつひとつ丁寧に収穫していました。燕市は、大玉トマトの出荷量が新潟市に次いで2位を誇る県内有数の産地です。



主力品種の『桃太郎トマト』は、ふっくらと丸い形で甘みとほどよい酸味が特徴。今年は昼と夜の寒暖差があり日照時間が長かったことで、色鮮やかで甘く育ったということです。



■佐渡出荷組合 遠藤大輔組合長

「皮が薄くて生で食べるのが一番おいしい。旬の食材を楽しんでいただけたらと思います。」



出荷は8月上旬まで続き、300tを見込んでいます。